Logo
Large banner

Jokić ispisao istoriju i uradio nešto što niko nije do sada u NBA

Izvor:

Telegraf

19.12.2025

11:17

Komentari:

0
Јокић исписао историју и урадио нешто што нико није до сада у НБА
Foto: Tanjug / AP / Gerald Herbert

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su Orlando Medžik rezultatom 126:115, a ponovo je najdominantniji i najzaslužniji za trijumf tima iz Kolorada bio je Nikola Jokić.

Srpski centar je za 38 minuta provedenih na parketu zabilježio 23 poena, 11 skokova i 12 asistencija. On je na ovoj utakmici prestigao Karima Abdul Džabara po broju asistencija kao centra tokom karijere, a poslije je u svlačionici dobio poklon od Dejvida Adelmana.

On je držao govor, pa je zatim počeo direktno da govori Nikoli Jokiću:

- Znate li ko je imao najviše asistencija, ljudi? Karim Abdul Džabar. Sada je to Nikola Jokić - rekao je američki trener poslije pobede nad Orlandom u svlačionici.

Dejvid Adelman je na kraju Jokiću poklonio loptu, u znak sećanja na još jedan rekord i ispisivanje istorije koje će teško biti nadmašeno.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

Košarka

NBA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Денвер нанизао шесту побједу, Јокић се новим трипл-даблом приближио Оскару Робертсону

Košarka

Denver nanizao šestu pobjedu, Jokić se novim tripl-dablom približio Oskaru Robertsonu

6 h

0
Позната компанија у новој реклами упутила извињење Николи Јокићу

Košarka

Poznata kompanija u novoj reklami uputila izvinjenje Nikoli Jokiću

1 d

0
Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Ratko Jokić umjesto Gorana Selaka u banjalučkoj Skupštini

1 d

0
Јокић је почео сам себи да асистира - али стварно!

Košarka

Jokić je počeo sam sebi da asistira - ali stvarno!

3 d

0

Više iz rubrike

Денвер нанизао шесту побједу, Јокић се новим трипл-даблом приближио Оскару Робертсону

Košarka

Denver nanizao šestu pobjedu, Jokić se novim tripl-dablom približio Oskaru Robertsonu

6 h

0
Милко Бјелица, кошаркаш из Србије

Košarka

Ko je Milko Bjelica - košarkaš čiji auto je propao kroz lift

16 h

0
Ватрогасци затекли хорор: Свједоци о драми српског кошаркаша

Košarka

Vatrogasci zatekli horor: Svjedoci o drami srpskog košarkaša

16 h

0
Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

Košarka

Auto srpskog košarkaša propao kroz lift: Četvoro bilo u njemu

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

57

Suprug Lune Đogani prijavljen policiji: „Nemaju pametnija posla“

13

47

Haos na letu iz Španije: Pokušali mrtvu ženu da unesu u avion

13

43

Na VMA od danas zabranjene posjete pacijentima

13

28

Dodik: Predstavnici SDS-a i PDP-a u CIK-u potvrdili da su žalbe neutemeljene

13

22

Maja Marinković ostala bez honorara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner