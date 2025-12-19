Jokić ispisao istoriju i uradio nešto što niko nije do sada u NBA

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su Orlando Medžik rezultatom 126:115, a ponovo je najdominantniji i najzaslužniji za trijumf tima iz Kolorada bio je Nikola Jokić.

Srpski centar je za 38 minuta provedenih na parketu zabilježio 23 poena, 11 skokova i 12 asistencija. On je na ovoj utakmici prestigao Karima Abdul Džabara po broju asistencija kao centra tokom karijere, a poslije je u svlačionici dobio poklon od Dejvida Adelmana.

On je držao govor, pa je zatim počeo direktno da govori Nikoli Jokiću:

- Znate li ko je imao najviše asistencija, ljudi? Karim Abdul Džabar. Sada je to Nikola Jokić - rekao je američki trener poslije pobede nad Orlandom u svlačionici.

Dejvid Adelman je na kraju Jokiću poklonio loptu, u znak sećanja na još jedan rekord i ispisivanje istorije koje će teško biti nadmašeno.

(Telegraf)