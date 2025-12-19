Logo
TikTok ima novog vlasnika

19.12.2025

08:39

Komentari:

0
ТикТок има новог власника

Platforma TikTok, u vlasništvu kineske kompanije BitDens, potpisala je ugovor o prodaji svog američkog entiteta zajedničkom preduzeću koje kontrolišu američki investitori, prema internom memorandumu u koji je uvid imao američki portal Aksios.

Sporazum bi trebalo da bude zaključen 22. januara, prema internom memorandumu koji je poslao izvršni direktor TikToka Šu Ču.

Prema memorandumu, Orakl, Silver Lejk i MGX sa sjedištem u Abu Dabiju zajedno će posjedovati 45 odsto američkog entiteta TikToka.

ilu-ruža-28082025

Scena

Poznati TikTok influenser se ubio u svom stanu

Gotovo trećinu kompanije držaće filijale postojećih investitora BitDens, a gotovo 20 odsto će zadržati BitDens.

Bijela kuća i kineska vlada su u septembru postigle principijelni dogovor o prodaji američkog poslovanja TikToka zajedničkom preduzeću koje kontroliše američka investitorska grupa koju predvode Andresen Horovic, Silver Lejk i Orakl.

TikTok

vlasnik

