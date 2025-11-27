Logo
Njemačka ima tajni plan: Mobilisaće 800.000 NATO vojnika, evo kada očekuju napad

Њемачка има тајни план: Мобилисаће 800.000 НАТО војника, ево када очекују напад
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Njemačka je izradila sveobuhvatan tajni plan u slučaju eventualnog oružanog sukoba sa Rusijom, objavio je Vol Strit Džornal.

Dokument, poznat pod neformalnim nazivom OPLAN DEU, nastao je poslije 2022. godine, a predviđa mobilizaciju i raspoređivanje do 800.000 vojnika NATO-a, uključujući njemačke, američke i trupe drugih saveznika na istočni front u slučaju ruskog napada na teritoriju Alijanse.

Prema navodima lista, riječ je o povjerljivom dokumentu od 1.200 stranica, čiji je razvoj započeo ubrzo poslije početka ruske invazije na Ukrajinu. Izradilo ga je 12 visokorangiranih oficira Bundesvera, a plan se kontinuirano ažurira.

Plan predviđa detaljnu logističku koordinaciju, uključujući tačne pravce kretanja trupa, rute snabdijevanja, korišćenje luka, železnica, puteva i riječnih tokova za najbrži mogući transport vojske prema liniji fronta u istočnoj Evropi.

Prema dokumentu, ishod eventualnog budućeg rata ne bi zavisio isključivo od broja vojnika, već i od sposobnosti zemalja NATO-a da u kratkom roku organizuju masovne logističke operacije.

OPLAN DEU predviđa da se u njega uključi cjelokupno društvo, što znači da bi u slučaju krize, pored vojske, bile aktivirane i civilne strukture: lokalne samouprave, bolnice, privatne kompanije i infrastrukturne službe.

Dokument naglašava i da je neophodna modernizacija ključne infrastrukture za vojnu upotrebu — puteva, mostova, železničkih mreža i luka. Pojedine dionice autoputeva mogle bi, kao u vrijeme Hladnog rata, da se koriste kao improvizovane piste za vojne avione.

Njemačka bi u tom scenariju blisko sarađivala sa odbrambenom industrijom, uključujući kompanije poput Rajnmetala, koje bi obezbijedile mobilne baze, gorivo, opremu i dronove.

Plan takođe identifikuje kritične tačke koje su potencijalna meta sabotaže, poput luke Nordenham na Sjevernom moru, i predviđa mjere zaštite od sajber napada, infiltracije i fizičke sabotaže.

U dokumentu su opisane i kompleksne vojne vježbe koje simuliraju realne uslove, poput operacije „Crvena oluja Bravo“ u Hamburgu, u kojoj su učestvovali vojska, policija, vatrogasci i civilne službe.

Plan uključuje i brz prelazak na režim „totalne mobilizacije“, što podrazumijeva da čitav državni i društveni aparat podržava vojne napore. Njemačka trenutno radi na izmjenama zakona koji usporavaju mobilizaciju, uključujući propise o zaštiti podataka, procedure javne nabavke i regulative za upotrebu dronova.

Njemački zvaničnici procjenjuju da bi Rusija mogla biti spremna za napad na NATO već 2029. godine, ali ističu da sve učestaliji incidenti špijunaže, sabotaža i narušavanje vazdušnog prostora ukazuju da se rizici povećavaju.

Analitičari upozoravaju da bi eventualni prekid vatre u Ukrajini omogućio Rusiji da preusmjeri resurse na pripremu ofanzive na istočni dio Evrope. Njemci vjeruju da jačanje odbrambene spremnosti može odvratiti Moskvu od potencijalne agresije.

„Cilj je spriječiti rat tako što će se pokazati da napad na nas ne može da uspije“, rekao je jedan od visokih vojnih oficira koji je učestvovao u izradi plana.

(Telegraf)

Njemačka

vojska

