Evropski sud: Istopolni brakovi moraju se poštovati, iako su zabranjeni nacionalnim zakonodavstvima

SRNA

25.11.2025

18:09

0
Европски суд: Истополни бракови морају се поштовати, иако су забрањени националним законодавствима

Evropski sud pravde presudio je danas da istopolni brakovi moraju da se poštuju širom EU, iako nisu dozvoljeni nacionalnim zakonodavstvima zemalja članica.

Sud je utvrdio da je Poljska prekršila osnovno pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života time što je odbila da prizna brak između dva svoja državljanina koji je sklopljen u Njemačkoj, jer to nije dozvoljeno poljskim zakonom.

Iz Suda navode da građani EU imaju slobodu da se sele u druge članice i da tamo imaju "normalan porodični život", kao i po povratku u svoju zemlju porijekla.

"Kada uspostave porodični život u državi domaćinu, posebno na osnovu braka, moraju imati sigurnost da mogu da nastave taj porodični život po povratku u svoju članicu, odnosno zemlju porijekla", navodi se u saopštenju Evropskog suda pravde.

Iz Suda napominju da to ne zahtijeva od članica da dozvole brak između osoba istog pola u svojim nacionalnim zakonima, piše "Gardijan".

"Međutim, nije im dozvoljeno da diskriminišu istopolne parove", dodaje se u saopštenju.

Poljski premijer Donald Tusk i njegova proevropska koaliciona vlada pokušavaju da proguraju zakon o istopolnim brakovima, ali se tome protivi njegov konzervativni koalicioni partner.

Poljski predsjednik Karol Navrocki najavio je da će uložiti veto na svaki zakon koji bi potkopao ustavno zaštićeni status braka.

istopolni brakovi

Poljska

Njemačka

