Logo
Large banner

Porastao broj žrtava požara u Hongkongu, traga se za oko 300 nestalih

27.11.2025

20:08

Komentari:

0
Порастао број жртава пожара у Хонгконгу, трага се за око 300 несталих
Foto: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Broj poginulih u velikom požaru koji je zahvatio stambeni kompleks Vang Fuk, u Hongkongu porastao je na 83, saopštili su danas vatrogasci, dok se gotovo 300 ljudi vodi kao nestalo.

Najmanje 75 osoba je povrijeđeno u požaru u kompleksu, koji obuhvata oko 2.000 stanova i u kome živi više od 4.600 ljudi, prenosi Rojters.

Vlasti navode da se dio stanara i dalje nalazi zarobljen u zgradama.

Policija je uhapsila troje zaposlenih u građevinskoj firmi koja je radila na održavanju objekta, a osumnjičeni su za teško ubistvo iz nehata.

Istraga se fokusira na zapaljive skele i materijale od pjene korišćene tokom radova, za koje se sumnja da su doprinijeli brzom širenju požara, najsmrtonosnijeg u Hong Kongu posljednjih decenija.

Zamjenik direktora vatrogasne službe Derek Armstrong Čen izjavio je da su vatrogasci radili u izuzetno teškim uslovima.

"Požar se širio izuzetno brzo, primali smo veliki broj poziva za pomoć, a skele i otpad padali su sa gornjih spratova i blokirali pristup zgradama", rekao je on.

Vatrogasci su saopštili da je gašenje požara u sedam zgrada u kompleksu gotovo završeno, ali da se nastavlja provjera pojedinačnih stanova i sprečavanje eventualnog ponovnog rasplamsavanja vatre, nakon čega slijedi detaljna potraga za nestalima.

Prema riječima pomoćnika šefa ambulantne službe Lama Čeuk-hoa, angažovano je 177 ambulantnih vozila, a spasilačke ekipe su zbrinule 155 povrijeđenih, od kojih je 79 preminulo na licu mjesta.

Podijeli:

Tagovi:

Hong Kong

požar

Kina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Саучешће пријатељском кинеском народу због трагедије у Хонг Конгу

Republika Srpska

Dodik: Saučešće prijateljskom kineskom narodu zbog tragedije u Hong Kongu

21 h

0
Број погинулих у Хонг Конгу повећан на 75

Svijet

Broj poginulih u Hong Kongu povećan na 75

23 h

0
Страва у Хонг Конгу још увијек траје: Број погинулих порастао на 36, ватрогасци се боре с пожаром

Svijet

Strava u Hong Kongu još uvijek traje: Broj poginulih porastao na 36, vatrogasci se bore s požarom

1 d

0
Драматични снимци из Хонг Конга: Пожар гута небодере, најмање 13 погинулих

Svijet

Dramatični snimci iz Hong Konga: Požar guta nebodere, najmanje 13 poginulih

2 d

0

Više iz rubrike

Орбан: Ако Будимпешта има нафту и гас, имаће и Србија

Svijet

Orban: Ako Budimpešta ima naftu i gas, imaće i Srbija

19 h

0
Снажан земљотрес погодио САД

Svijet

Snažan zemljotres pogodio SAD

20 h

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Svijet

Putin progovorio o Lavrovu

21 h

0
Хорор: Дјевојчица (13) убила мајку па запалила стан да прикрије злочин

Svijet

Horor: Djevojčica (13) ubila majku pa zapalila stan da prikrije zločin

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner