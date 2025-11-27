Porastao broj žrtava požara u Hongkongu, traga se za oko 300 nestalih

Broj poginulih u velikom požaru koji je zahvatio stambeni kompleks Vang Fuk, u Hongkongu porastao je na 83, saopštili su danas vatrogasci, dok se gotovo 300 ljudi vodi kao nestalo.

Najmanje 75 osoba je povrijeđeno u požaru u kompleksu, koji obuhvata oko 2.000 stanova i u kome živi više od 4.600 ljudi, prenosi Rojters.

Vlasti navode da se dio stanara i dalje nalazi zarobljen u zgradama.

Policija je uhapsila troje zaposlenih u građevinskoj firmi koja je radila na održavanju objekta, a osumnjičeni su za teško ubistvo iz nehata.

Istraga se fokusira na zapaljive skele i materijale od pjene korišćene tokom radova, za koje se sumnja da su doprinijeli brzom širenju požara, najsmrtonosnijeg u Hong Kongu posljednjih decenija.

Zamjenik direktora vatrogasne službe Derek Armstrong Čen izjavio je da su vatrogasci radili u izuzetno teškim uslovima.

"Požar se širio izuzetno brzo, primali smo veliki broj poziva za pomoć, a skele i otpad padali su sa gornjih spratova i blokirali pristup zgradama", rekao je on.

Vatrogasci su saopštili da je gašenje požara u sedam zgrada u kompleksu gotovo završeno, ali da se nastavlja provjera pojedinačnih stanova i sprečavanje eventualnog ponovnog rasplamsavanja vatre, nakon čega slijedi detaljna potraga za nestalima.

Prema riječima pomoćnika šefa ambulantne službe Lama Čeuk-hoa, angažovano je 177 ambulantnih vozila, a spasilačke ekipe su zbrinule 155 povrijeđenih, od kojih je 79 preminulo na licu mjesta.