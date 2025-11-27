Srbija spremna za BiH, Micić nije dobio dozvolu da igra

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević i kapiten Dušan Ristić su se obratili novinarima na konferenciji za medije poslije pobjede "orlova" nad Švajcarskom na startu kvalifikacija za Mundobasket.

Košarkaška reprezentacija Srbije je poslije velike borba i drame uspješno startovala novi ciklus kvalifikacija za Mundobasket. U hali "Aleksandar Nikolić" je "pala" reprezentacija Švajcarske rezultatom 90:86.

Nakon utakmice se na konferenciji za medije obratio selektor Dušan Alimpijević i košarkaš Dušan Ristić.

"Mnogo sam srećan kako smo pokazali karakter kao selekcija i tim i kako smo pronašli način da pobijedimo. Naravno da nije najbolja i najljepša igra na početku, ali je na kraju rezultat bitan. Znamo kako smo došli do ovdje. Kako smo uspjeli da pobijedimo poslije -23 pokazuje da ovaj tim ima karakter", započeo je selektor, a onda se nadovezao i kapiten Ristić.

"Trener je sve rekao. Dva različita poluvremena, u odbrani smo se mučili u prvom poluvremenu, ali i u napadu. Pričali o smo tome šta je problem i promijenili smo pristup odbrani i napadu. Od -23, kao što je rekao trener, pokazali smo karakter. Mnogo novih lica i mladih igrača i ovakvi mečevi se dešavaju. Najvažnije je da na kraju pronađemo način da dobijemo".

Nije krio Ristić da je umoran zbog puta iz Japana, ali se to na terenu nije vidjelo.

"Mislim da poslije tolikog puta, normalno da se osjeća umor ali kada se igra za reprezentaciju umor ne postoji. Privilegija i čast mi je da budem ovdje, svi smo ovdje zarad višeg cilja i zemlje. Trudio sam se da umor ne bude očigledan iako je bio prisutan. Nismo dobro otvorili, ali neko kao je tu duži period, imali smo i prošle godine sličnu utakmicu koju smo pobijedili. Nadam se da ćemo kao tim da uspostavimo dobru igru na obe strane parketa. Da se već u nedjelju pokažemo u najboljem svjetlu".

Osvrnuo se i na ulogu kapitena.

"Sigurno da epitet kapitena donosi čast, ali i odgovornost. Ovaj tim ima mnogo novih igrača koji nikad nisu igrali u reprezentaciji, a ima i onih koji nemaju puno iskustva. Zahvaljujem se treneru na dodjeljenoj traci, trudio sam se da pomognem timu, da objasnim da je meč dugačak, ušli smo malo sebi u glavu u prvom poluvremenu. Trudio sam se kao neko iskusniji da ostanem pozitivan. Pokušao sam da timu pomognem da ostane hladne glave".

Osvrnuo se i na utakmicu protiv Turske koja je bila vrlo slična za njega rekavši da o tome nije razmišljao, a nije se obazirao ni na rezultat.

"Svaka utakmica u kvalifikacijama je pod‌jednako bitna, nisam razmišljao o sličnostima sa mečom protiv Turske. To što sam pogađao jedan šut za drugim – nisam razmišljao jer smo bili u minusu. Nisam se opterećivao semaforom i kao tim smo se potrudili da ne gledamo rezultat. Jedan od razloga što smo se vratili jer smo ostavili rezultat sa strane i da igramo našu igru, u meso. To je način na koji treba da igramo u nastavku kvalifikacija".

Selektor je potom "preuzeo palicu" i otkrio o čemu se pričalo na poluvremenu.

"Očigledno smo imali razgovor na poluvremenu koji je sve promijenilo. Svega su bili svjesni, nije bilo puno stvari da im se kaže. Vidio se grč kod nekih igrača koji su bili paralisani, te šuteve koji su bili otvoreni nisu mogli da ubace. To vam sve govori o pristupu. Oni su potpuno rasterećeni ušli u meč. Ovo kad se stavi teret da neki prvi put oblače dres Srbije, a onda i rezultat... Nije lako. Pik na centru je predstavljao problem čitavo prvo poluvreme. Primili smo nula trojku u drugom poluvremenu, to govori šta smo promijenili. Sve je ovo ništa da nemamo karakter. To se na kraju svede na tim i igrače. Oni su tim pristupom promijenili igru i došli do samopouzdanja", rekao je Alimpijević i naglasio da osećaj kao selektora ne može da opiše riječima.

"Osjećaj ne može da se opiše. Stati pod zastavu, imati grb na grudima i slušati himnu to je nešto potpuno drugačije za mene u dosadašnjoj karijeri".

Nije želio puno da priča o pojedincima.

"Zaista je ova pobjeda bila timska. Hajmo da skrenemo pažnju kako je Miljenović igrao odbranu. Noije postojao teži i bolji način da se debituje. Bolje je biti u minusu, pa pobediti, nego obrnuto. Svaki koš kad se lomila utakmica je važan. Anđušićev ulaz koji daje dvojku van balansa je važna. Dušan ima 10/10 iz igre. Jaramaz je postigao važnu trojku iako ga nije išao šut. Veorvali smo u njega i rekli smo mu da uzima. I svako slobodno bacanje u ključnom momentu je važno".

Posebno je pohvalio igrače za naporan raspored koji su uspjeli da iznesu.

"Za mene je ovo karakterna pobjeda, a ne rađanje mečke. Teško je, ne želim i ne branim ih. Znate li da je u nedjelju uveče u 21h završena utakmica Spartaka, došli su oko 23 sati u hotel, pa ujutru na trening, dva treninga. Niko od nas ne trenira dva puta dnevno kad se završi pripremni period. Duboko poštovanje i naklon igračima za ovo što su iznijeli".

Otkrio je promjene u sastavu za meč protiv BiH i zahvalio se Crvenoj zvezdi.

"U sastavu će biti Dobrić i Dangubić za BiH. Micić nema dozvolu kluba, a ima i još neke zdravstvene stvari da riješi. Zahvalnost Crvenoj zvezdi koja je bila prekorektna u ovim prozorima, nemam riječi da se zahvalim. Poslali su Miljenovića, Dobrića i Davidovca, koji je nažalost povrijedio primicač. Jedino Plavšić nije mogao da dođe jer imaju povrede, pa da imaju centra za trening".

Na kraju je otkrio da će tek skautirati tim BiH i da to neće biti lak posao.

"Večeras ću imati sve informacije, moj trener je tamo na utakmici. Nov je selektor, skauting će biti teži zbog te jedne utakmice i drugačiji je tim".

Govorio je i o FIBA prozorima za koje je teško pripremiti se.

"Mislim da su ovi prozori nepredvidivi i nemoguće se pripremiti, jer ne znate čime raspolažete. Novo iskustvo za mene, sigurno će biti drugačije u smislu adaptacije od februarskih prozora. Mada, dobar smo posao odradili kad smo dobili na ovaj način".

Na kraju je prokomentarisao i šut za tri poena koji je večeras i odlučio meč.

"Zaustavili smo šut za tri poena, a onda je i nas krenulo. Ekipa koja ima dobar šut za tri poena pravi razliku, gledamo Evroligu. Streč petica traži vreme da se protivnik adaptira i promijeni odbranu".

Poentirao je i u od‌javi rekao šta bi voleo da Srbija bolje radi u narednim mečevima kvalifikacija.

"Volio bih da igramo konstantno odbrambeno kao u drugom poluvremenu. Da ne jurimo iz minusa jer to iziskuje energetsku potrošnju. Samopouzdanje koje je došlo u drugom poluvremenu je došlo od agresivne odbrane. Da postavimo od početka – da nemamo oscilacije, da tako krenemo i odigramo do kraja. Taj agresivniji pristup od početka", zaključio je Alimpijević.