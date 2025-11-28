Banjalučka Fabrika duvana ima novog vlasnika. Gordan Pavlović potvrdio je za ATV da je od bugarske firme „Blagoevgrad“ kupio nekadašnji privredni gigant. Za koliko para – nije želio da kaže. Nezvanično saznajemo da je u pitanju 10 miliona maraka. Pavlović tvrdi da još ne zna ni koja će tačno namjena biti kupljene fabrike.

„Kupili smo tu fabriku radi investicionog ulaganja. Fabrika ima svoj kapital, ima svoju imovinu, radnika nema, dugova nema. Kupili smo sva potraživanja, udjele fabrike. Sad, zasad, nemamo neke namjere, ali nešto ćemo raditi“, rekao je Gordan Pavlović, biznismen iz Foče.

Nekada jedan od najvećih banjalučkih privrednih giganata početkom devedesetih zapošljavao je više od 1.300 radnika. Gubici su se nakon rata počeli gomilati, zbog čega je uslijedio proces privatizacije. Fabrika je tada završila u vlasništvu banjalučkog biznismena Nebojše Antonića, koji je 2013. godine firmu prodao Bugarima.

„Prodao sam biznis Fabrike duvana na osnovu ugovora o kupoprodaji „Blagoevgradu“ , a oko imovine, u istom ugovoru imamo ugovorene članove koji propisuju kako se rješavaju odnosi oko daljeg raspolaganja imovine Fabrike duvana, a samim tim i zemljište Fabrike duvana“, rekao je Nebojša Antonić, vlasnik firme „Antonić trejd“.

Tvrdi i da su vlasnici bugarske firme, na osnovu potpisanog ugovora, imali obavezu da ga kontaktiraju i konsultuju se sa njim u vezi dalje prodaje, ali s obzirom da to nisu uradili, Antonić je u oktobru ove godine pokrenuo arbitražni spor pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Beču.

„Arbitraža je ta koja će presuditi ko je u pravu, ko nije po konkretnom ugovoru o kupoprodaji“, rekao je Nebojša Antonić, vlasnik firme „Antonić trejd“.

Ko je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi objekat Fabrike duvana, pitanje je na koje nam iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove danas nisu mogli odgovoriti. Predmet je, kažu, komplikovan. Iz resornog ministarstva su nam potvrdili da je objekat dio Ambijentalne cjeline - ulice Mladena Stojanovića i Kralja Petra Banjaluka i nalazi se na Privremenoj listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Znaju to i u Gradskoj upravi.

„Sam investitor koji je kupio objekat, s obzirom da je on pod zaštitom, nema puno prostora da na samoj lokaciji radi bilo kakve zgrade ili slično, Grad Banjaluka na to nikada neće pristati“, kaže Milada Šukalo, projekt-menadžer Grada Banjaluka.

Međutim, ostaje nejasno hoće li Grad uopšte moći da odlučuje o tome, s obzirom da nemamo informaciju ko je vlasnik zemljišta. U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske kažu da nisu dobili nikakav zahtjev za gradnju na ovom prostoru. Inače, riječ je o zemljištu od oko 23.000 metara kvadratnih.