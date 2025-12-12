Fico: Neću podržati finansiranje vojnih izdataka Kijeva

Izvor:
SRNA
12.12.2025
16:07
Komentari:0
Slovački premijer Robert Fico izjavio je da na samitu EU neće podržati finansiranje vojnih izdataka Kijeva, čak i ako bi morao da ostane u Briselu do Nove godine.
"Rekao sam predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Kosti da neću podržati ništa što bi dovelo do podrške vojnim izdacima Ukrajine, čak i ako bismo morali da sjedimo u Briselu do Nove godine", saopštio je Fico na društvenim mrežama nakon telefonskog razgovora sa Kostom.
Slovački premijer je rekao da je spreman da podrži Ukrajinu u njenoj obnovi, ali na osnovu bilateralnih sporazuma između slovačke i ukrajinske vlade.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
17
14
17
12
17
06
16
58
16
50
Trenutno na programu