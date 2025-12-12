Logo
Fico: Neću podržati finansiranje vojnih izdataka Kijeva

Фицо: Нећу подржати финансирање војних издатака Кијева
Foto: Tanjug/AP

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da na samitu EU neće podržati finansiranje vojnih izdataka Kijeva, čak i ako bi morao da ostane u Briselu do Nove godine.

"Rekao sam predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Kosti da neću podržati ništa što bi dovelo do podrške vojnim izdacima Ukrajine, čak i ako bismo morali da sjedimo u Briselu do Nove godine", saopštio je Fico na društvenim mrežama nakon telefonskog razgovora sa Kostom.

Slovački premijer je rekao da je spreman da podrži Ukrajinu u njenoj obnovi, ali na osnovu bilateralnih sporazuma između slovačke i ukrajinske vlade.

Robert Fico

Kijev

Slovačka

