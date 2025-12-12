Bolna ispovijest Popa nakon što mu je preminula supruga: Najteže je reći djetetau da mu je majka umrla

Predrag Popović Pop, voditelj i denser iz grupe "Dobar, loš, zao", nedavno je govorio o najtežem periodu u životu. Tragedija koja mu je obilježila život je trenutak kada je ostao bez supruge, a njihov sin je tada imao tek 11 godina.

Iskreno je govorio o najtežem periodu u životu

- Ja sam imao tu nesreću da sam ostao udovac. Sin je tada imao 11 godina i najteži zadatak je reći djetetu da mu je majka umrla. Njena mama, a njegova nana, mi je dosta pomogla u njegovom odrastanju. Zamijenila je njegovu majku, ali on je nekako obećao da će biti dobar.

I nana ga je više vaspitala u tom periodu nego ja, ona ga je izvela na ispravan put. Ja sam nekako bio tu da održim taj put, da budem neka ogradica, da ne skrene. I jako sam srećan, on je sada student, dobar je sportista, dobra mu je ekipa sa kojom se druži, nije problematičan - rekao je Predrag i dodao:

Scena Pjevač prodao kuću zbog Dragane Mirković?

- Išli smo zajedno u bioskope, film nas je dosta povezao. Ja sam tada prestao da radim, počeo sam da radim neke tezge, jer šta ako se probudi noću, a nema me... Ne može, pošto mi je posao bio da radim noću. Tako da smo se nekako izvukli zajedno. Jako je loš osjećaj i kod mene i kod njega bio.

Jednom smo zajedno krenuli da gledamo slike, meni suze, njemu suze i dugo nije htio ni da ide na groblje. Da li je bježao od toga, ne znam, ja ga nisam stiskao, niti sam želio, sve dok nije došao moj burazer, koji živi preko, i sa njim je otišao prvi put. I sada smo redovni idemo tako s vremena na vrijeme - rekao je Pop, kome se ljubav ponovo dogodila.

Sreću pronašao kraj 18 godina mlađe

Predrag je sreću našao kraj 18 godina mlađe i sa njom dobio kćerku-

- U međuvremenu mene je Bog pogledao i poslao mi je jednu djevojku, koja mi je darivala drugu djevojku. Usudio sam se da u 49. godini napravim dijete. Mene je Bog pogledao. Ja sam presrećan čovjek, dobio sam kćerku. Pjevam, igram sa njom. Malo je više sa mamom, još uvijek je majka majka. Moja supruga je 18 godina mlađa od mene.

Zdravlje Šta je guba i kako se prenosi?

Sada će svi da budu u šoku. Našli smo se! Ja sam ranije to isto osuđivao, govorio sam "vidi koliko je stariji od nje..", ali eto jednostavno mi se karma vratila. Nas dvoje živimo skladno. Za sada imam snage za sve - rekao je Predrag Popović kroz osmijeh u podkastu "Ćalac", pa još istakao:

- Što bi rekla moja supruga Marija, videla sam toliko lijepih svadbi i mnogo loših brakova. Nas dvoje dosta razgovaramo. Ja stvarno imam sreće, zaista sjajno funkcionišemo. Nisam ja neki bračni savjetnik, ali da kucnem u drvo nama ide - istakao je voditelj.

(Kurir)