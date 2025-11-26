Policiji prijavio da je izgubio vozačku dozvolu, ona mu ranije oduzeta

Izvor:
Policijskoj stanici Šekovići juče je državni službenik prijavio da je lice A.Đ, takođe iz Šekovića, izgubilo vozačku dozvolu. Provjerom dosijea vozača utvrđeno je da mu je ona oduzeta zbog vožnje u alkoholisanom stanju.
Sve je priajvljeno policiji juče oko 13.30 časova.
-O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Područna kancelarija Vlasenica, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu „Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja - saopšteno je iz PU Zvornik.
