Policiji prijavio da je izgubio vozačku dozvolu, ona mu ranije oduzeta

ATV

26.11.2025

10:10

Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Policijskoj stanici Šekovići juče je državni službenik prijavio da je lice A.Đ, takođe iz Šekovića, izgubilo vozačku dozvolu. Provjerom dosijea vozača utvrđeno je da mu je ona oduzeta zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

Sve je priajvljeno policiji juče oko 13.30 časova.

-O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Područna kancelarija Vlasenica, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu „Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja - saopšteno je iz PU Zvornik.

Šekovići

Vozačka dozvola

Komentari (0)
