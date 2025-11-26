Pješak povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Gradišci

Lice iz Gradiške čiji su inicijali J.B. povrijeđeno je u saobraćajnoj nezgodi u ovom gradu.

Iz Policijske uprave Gradiška je saopšteno da su u nezgodi koja se dogodila sinoć učestvovali putnički automobil "mercedes" kojim je upravljalo lice iz Gradiške čiji su inicijali M.V. te J.B. kao pješak.

Uviđaj su obavili Pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.