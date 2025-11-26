Trišić Babić: Saradnja Srpske i Mađarske prerasta u strateško partnerstvo

Saradnja Republike Srpske i Mađarske podignuta je na viši nivo, a otvorena je i tema strateškog partnerstva, istakla je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić nakon današnjeg sastanka delegacije Srpske sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Prema njenim riječima, dogovorena je još prisnija i tješnja saradnja između Republike Srpske i Mađarske, između Banjaluke i Budimpešte o zajedničkim koracima na međunarodnom planu.

"Premijer Orban nas je detaljno upoznao sa razgovorima koje je vodio u Vašingtonu, a koji su od velikog značaja za nas, Zapadni Balkan i cijelu Evropu. Objasnio nam je poziciju SAD prema regionu i mogućim budućim dešavanjima u Evropi i Evropskoj uniji. Dogovorili smo još tješenju saradnju između Republike Srpske i Mađarske, naročito kada je riječ o zajedničkim koracima na međunarodnom planu", naglasila je Trišić Babić.

Ona je dodala da su premijer Mađarske Viktor Orban i članovi njegovog kabineta izrazili divljenje načinu na koji su Republika Srpska i njeni zvaničnici uspjeli da prevaziđu tešku i spolja nametnutu političku situaciju.

"Iskreno su bili iznenađeni i pozitivno zatečeni kako smo u Republici Srpskoj i Banjaluci uspjeli da izađemo iz ove, ne samo neobične, već i veoma teške situacije po naš narod. Naš dolazak im je potvrdio da smo još jači i da sa nama žele nastaviti saradnju bez ikakvog oklijevanja", navela je Trišić Babić.