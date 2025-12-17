Logo
Preminuo Milan Nikolić: Tužna vijest zatekla sve

Izvor:

ATV

17.12.2025

17:58

Komentari:

0
Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

Milan Nikolić, predsjednik odbojkaškog kluba "Karađorđe", preminuo je jutros u Topoli.

On je bio trener svih mlađih kategorija kluba, posljednjih godina predsjednik koji je jedan od najzaslužnijih za veliki povratak odbojke u Topolu.

koronavirus test pixabay

Zdravlje

Preživjeli koronu, ali nisu sigurni: Šokantni podaci o riziku od smrti

"Sa velikom tugom i bolom obavještavamo odbojkašku javnost, naše sugrađane iz Topole i sve prijatelje kluba, da je predsjednik Odbojkaškog kluba 'Karađorđe', Milan Nikolić, jutros preminuo u Topoli.

Ova vijest nas je sve zatekla i ostavila u šoku i nevjerici - teško nam je povjerovati da ga više nećemo vidjeti nasmijanog na treningu i među nama. Milan nije bio samo predsjednik kluba posljednjih deset godina. Bio je trener u svim kategorijama, naš oslonac, i jedan od najzaslužnijih ljudi za povratak i renesansu odbojke u Topoli.

Pored svog nesebičnog rada u klubu, Milan je bio i sekretar u Srednjoj školi 'Kralj Petar Prvi', ali prije svega - bio je otac dvije divne djevojčice. Naše misli i srca su sada uz njegovu porodicu, kojoj upućujemo najdublje saučešće.

Sahrana će se obaviti sutra u 13:00 u porodičnoj grobnici na groblju Oplenac.

cvijanovic zagreb

Republika Srpska

Cvijanović: Trampova administracija prepoznaje šta su ograničenja za BiH

Ovaj gubitak je ogroman šok za sve nas i i dalje ne možemo da vjerujemo da ga više nema. Milan će puno nedostajati svima nama, a najviše svojoj porodici. Trudićemo se da njegovo sjećanje čuvamo i njegujemo - on će uvijek ostati deo naših srca, misli i života.

Neka mu je vječna slava i hvala", stoji u objavi OK Karađorđe.

