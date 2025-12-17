Preminuo Milan Nikolić: Tužna vijest zatekla sve

Izvor:
ATV
17.12.2025
17:58
Komentari:0
Milan Nikolić, predsjednik odbojkaškog kluba "Karađorđe", preminuo je jutros u Topoli.
On je bio trener svih mlađih kategorija kluba, posljednjih godina predsjednik koji je jedan od najzaslužnijih za veliki povratak odbojke u Topolu.
Zdravlje
Preživjeli koronu, ali nisu sigurni: Šokantni podaci o riziku od smrti
"Sa velikom tugom i bolom obavještavamo odbojkašku javnost, naše sugrađane iz Topole i sve prijatelje kluba, da je predsjednik Odbojkaškog kluba 'Karađorđe', Milan Nikolić, jutros preminuo u Topoli.
Ova vijest nas je sve zatekla i ostavila u šoku i nevjerici - teško nam je povjerovati da ga više nećemo vidjeti nasmijanog na treningu i među nama. Milan nije bio samo predsjednik kluba posljednjih deset godina. Bio je trener u svim kategorijama, naš oslonac, i jedan od najzaslužnijih ljudi za povratak i renesansu odbojke u Topoli.
Pored svog nesebičnog rada u klubu, Milan je bio i sekretar u Srednjoj školi 'Kralj Petar Prvi', ali prije svega - bio je otac dvije divne djevojčice. Naše misli i srca su sada uz njegovu porodicu, kojoj upućujemo najdublje saučešće.
Sahrana će se obaviti sutra u 13:00 u porodičnoj grobnici na groblju Oplenac.
Republika Srpska
Cvijanović: Trampova administracija prepoznaje šta su ograničenja za BiH
Ovaj gubitak je ogroman šok za sve nas i i dalje ne možemo da vjerujemo da ga više nema. Milan će puno nedostajati svima nama, a najviše svojoj porodici. Trudićemo se da njegovo sjećanje čuvamo i njegujemo - on će uvijek ostati deo naših srca, misli i života.
Neka mu je vječna slava i hvala", stoji u objavi OK Karađorđe.
Svijet
35 min0
Region
38 min0
Republika Srpska
41 min0
Srbija
44 min0
Ostali sportovi
8 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
21
18
18
18
11
18
09
18
07
Trenutno na programu