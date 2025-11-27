Стевандић: Срби и Мађари увијек нађу начин да заједно надиграју разне "зукане"

27.11.2025
Поводом посјете министра иностраних послова Мађарске, Петера Сијарта, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да су односи Српске и Мађарске засновани на међусобном разумијевању и партнерству, истичући да Срби и Мађари увијек нађу начин да заједно надмудре оне који им стоје на путу.
- Срби и Мађари увијек нађу начин да заједно надиграју разне "зукане" - рекао је Стевандић.
Искористио је прилику да честита Сијарту на додјели почасног доктората.
-Министар Сијарто је стигао у Бањалуку гдје му је уручен почасни докторат. Честитам! Ми његујемо савезништва и пријатељства, а Сарајево стално тражи непријатеље. Зато је будућност наша - закључио је Стевандић.
