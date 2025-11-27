Logo
Стевандић: Срби и Мађари увијек нађу начин да заједно надиграју разне "зукане"

27.11.2025

11:47

Стевандић Сијарто
Фото: X/Screenshot

Поводом посјете министра иностраних послова Мађарске, Петера Сијарта, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да су односи Српске и Мађарске засновани на међусобном разумијевању и партнерству, истичући да Срби и Мађари увијек нађу начин да заједно надмудре оне који им стоје на путу.

- Срби и Мађари увијек нађу начин да заједно надиграју разне "зукане" - рекао је Стевандић.

Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто: Изразито успјешан програм подршке инвестиција у пољопривреди Српске

Искористио је прилику да честита Сијарту на додјели почасног доктората.

-Министар Сијарто је стигао у Бањалуку гдје му је уручен почасни докторат. Честитам! Ми његујемо савезништва и пријатељства, а Сарајево стално тражи непријатеље. Зато је будућност наша - закључио је Стевандић.

Петер Сијарто

Ненад Стевандић

