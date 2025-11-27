Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

Izvor:
ATV
27.11.2025
13:53
Policijski službenici Odjeljenja za imovinske delikte, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapsili su tri muškarca zbog postojanja osnova sumnje da su 24/25. novembra izvršili tešku krađu na području Vogošće, te iz sefa u vlasništvu fizičkog lica, otuđili novac u iznosu od 70.000 KM i 22.000 evra, kao i druge predmete.
Pretresom stana na području Ilijaša, koje osumnjičeni koriste, pronađen je dio otuđenog novca i jedan dio otuđenih predmeta.
Uhapšeni su Z.J. (1981), E.J. (1983) i S.D. (1977) iz Ilijaša, te su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, nakon čega će biti predati u nadležnosti Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, saopšteno je iz MUP-a KS.
