Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o femicidu i nasilju nad ženama.

Za 'Bitno' govore: Ljiljana Đurić, inspektor u Odjeljenju za strateško planiranje MUP-a Republike Srpske, prof. dr Aleksandar Milić, stalni sudski vještak psihološke struke, Lana Jajčević, pravni savjetnik Fondacije 'Udružene žene' i Maja Kovačević, koordinator 'Plavog telefona'.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.