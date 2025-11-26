'Dosije: Novo lice i novi termin kultne emisije ATV-a

Emisija koja je dugi niz godina dio našeg programa, 'Dosije', novu sezonu otvara novim licem, u novom terminu. Ognjen Matavulj, dugogodišnji novinar crne hronike, u fokus će staviti zločine i sudske procese, koji su izazvali reakciju u cijelom regionu, i one koji nisu još uvijek doživjeli svoj epilog.

Premijerno izdanje otvara pričom o prvoj pravosnažnoj presudi u BiH za ubistvo u kojem tijelo žrtve nikada nije pronađeno.

Kako je moguće dokazati zločin - bez ključnog dokaza?

Šta je istraga otkrila?

Koji su dokazi bili presudni?

Kako porodica doživljava pravdu bez spokoja, gledajte u emisije 'Dosije' večeras u 20 časova i 30 minuta.