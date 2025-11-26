Logo
'Dosije: Novo lice i novi termin kultne emisije ATV-a

26.11.2025

17:18

'Досије: Ново лице и нови термин култне емисије АТВ-а

Emisija koja je dugi niz godina dio našeg programa, 'Dosije', novu sezonu otvara novim licem, u novom terminu. Ognjen Matavulj, dugogodišnji novinar crne hronike, u fokus će staviti zločine i sudske procese, koji su izazvali reakciju u cijelom regionu, i one koji nisu još uvijek doživjeli svoj epilog.

Premijerno izdanje otvara pričom o prvoj pravosnažnoj presudi u BiH za ubistvo u kojem tijelo žrtve nikada nije pronađeno.

Kako je moguće dokazati zločin - bez ključnog dokaza?

Šta je istraga otkrila?

Koji su dokazi bili presudni?

Kako porodica doživljava pravdu bez spokoja, gledajte u emisije 'Dosije' večeras u 20 časova i 30 minuta.

ATV

Dosije

Više iz rubrike

pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Groznica 'crnog petka'

20 h

0
У првом плану: Мирослав Бојић

Emisije

U prvom planu: Miroslav Bojić

1 d

0
Изборна ноћ: Ванредни предсједнички избори у Републици Српској

Emisije

Izborna noć: Vanredni predsjednički izbori u Republici Srpskoj

4 d

0
Нови идент

Emisije

U miks zoni sa Jovanom: Andrej Nedić

4 d

0
