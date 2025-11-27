Vozači se potukli nakon svađe u saobraćaju - VIDEO

Izvor:
Telegraf
27.11.2025
14:54
Komentari:0
Tužan snimak tuče nasred puta u Novom Sadu osvanuo je društvenim mrežama, a kako se navodi sve je snimljeno juče tokom dana.
Prolaznici su zastali i zabilježili nesvakidašnju scenu.
Hronika
Čega se dosjetio: Iznajmljivao tuđe stanove
Kako se vidi na snimku, dvojica muškaraca su se potukla nasred Primorske ulice u Novom Sadu.
Zbog incidenta je došlo i do otežanog saobraćaja.
Prema pojedinim navodima, sumnja se da je svađa prerasla u fizički sukob jer se vidi zaustavljen automobil ispred kamiona i to dok su još i otvorena vrata na strani vozača.
Svijet
Putin: Moramo biti spremni
Šta se dalje dešavalo i kako je rešen incident trenutno i dalje nije poznato, piše "Telegraf".
Najnovije
Najčitanije
15
31
15
28
15
27
15
03
14
53
Trenutno na programu