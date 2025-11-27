Logo
Vozači se potukli nakon svađe u saobraćaju - VIDEO

Izvor:

Telegraf

27.11.2025

14:54

Туча возача у Новом Саду
Foto: Screenshot

Tužan snimak tuče nasred puta u Novom Sadu osvanuo je društvenim mrežama, a kako se navodi sve je snimljeno juče tokom dana.

Prolaznici su zastali i zabilježili nesvakidašnju scenu.

kljuc stan podstanar renta

Hronika

Čega se dosjetio: Iznajmljivao tuđe stanove

Kako se vidi na snimku, dvojica muškaraca su se potukla nasred Primorske ulice u Novom Sadu.

Zbog incidenta je došlo i do otežanog saobraćaja.

Prema pojedinim navodima, sumnja se da je svađa prerasla u fizički sukob jer se vidi zaustavljen automobil ispred kamiona i to dok su još i otvorena vrata na strani vozača.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Moramo biti spremni

Šta se dalje dešavalo i kako je rešen incident trenutno i dalje nije poznato, piše "Telegraf".

