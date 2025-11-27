Vozači se potukli nakon svađe u saobraćaju - VIDEO

Tužan snimak tuče nasred puta u Novom Sadu osvanuo je društvenim mrežama, a kako se navodi sve je snimljeno juče tokom dana.

Prolaznici su zastali i zabilježili nesvakidašnju scenu.

Kako se vidi na snimku, dvojica muškaraca su se potukla nasred Primorske ulice u Novom Sadu.

Zbog incidenta je došlo i do otežanog saobraćaja.

Prema pojedinim navodima, sumnja se da je svađa prerasla u fizički sukob jer se vidi zaustavljen automobil ispred kamiona i to dok su još i otvorena vrata na strani vozača.

Šta se dalje dešavalo i kako je rešen incident trenutno i dalje nije poznato, piše "Telegraf".