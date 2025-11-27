Arina Sabalenka u izazovnom izdanju

Arina Sabalenka, najbolja teniserka svijeta, trenutno uživa na odmoru u Brazilu, a zahvaljujući izazovnom izdanju ukrala je svu pažnju na jednom događaju.

Bjeloruska teniserka već sedmicama se nalazi na zasluženom odmoru nakon završene sezone.

Osim što je uspješna na terenu, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gd‌je na radost fanova, ima više od 3,9 miliona, objavljuje fotografije.

Tako je objavila fotografije sa specijalnom događaju gd‌je su bile druge slavne zvijezde. Zahvaljujući izazovnom izdanju ukrala je svu pažnju.

Imala je izuzetno kratku, pripijenu zlatnu haljinu, koja je isticala njene zategnute i duge noge.

Nosila je crne štikle, pa je figuru dodatno izdužila.

Naravno, komentari su pljuštali, te su pratioci pisali da sjajno izgleda, da je prelijepa i da je kraljica.