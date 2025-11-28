Danas počinje Božićni post: Sjećanje na tri sveta mučenika koji su život dali za Hrista

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik svetih mučenika Gurija, Samona i Aviva praznik koji obilježava i prvi dan Božićnog posta, 15. novembar po starom, odnosno 28. novembar po novom kalendaru.

Prilikom gonjenja hrišćana, za vreme careva Dioklecijana i Maksimijana, u gradu Edesi uhvaćena su dva druga: Gurije i Samon.

Izvedeni su pred sudiju koji im zaprijeti smrću ukoliko se ne pokore naredbi cara o tome da se klanjanju idolima, na šta mu oni odgovoriše: "Ako se pokorimo naredbi carskoj, propašćemo, čak i ako nas ti ne ubiješ".

Nakon toga, svirepo su mučeni i bačeni u tamnicu u kojoj su ostali od 1. avgusta do 10. novembra. Trpjeli su veliku glad i teškoću. Nakon toga ih osudiše na smrt 322. godine za vrijeme cara Likinija.

Kasnije je i Aviv đakon Edeski, završio kao i oni. Njegova majka je izvadila iz ognja njegovo tijelo i sahranila ga pored Gurija i Samona.

Kad je gonjenje hrišćana prestalo, podignut je hram u njihovu čast, a mošti su položili u jedan kovčeg. Nakon toga, počela su mnoga čuda da se dešavaju.

Svijet Preminula pripadnica Nacionalne garde ranjena blizu Bijele kuće

Jedan od tih čuda vezuju se za priču o udovici. Naime, jedna udovica u Edesi imala je kćerku kojom se oženio jedan Got vojnik iz grčke vojske. Kako se ta žena plašila da da svoju kćerku u daleku zemlju, Got se zakle na grobu sveta tri mučenika, da nikakvo zlo neće devojci učiniti nego da će je uzeti za zakonitu ženu, pošto je kako je tvrdio, neoženjen. U stvari, bio je već u braku. A djevojku koju je uzeo držao je kao robinju dok mu ne umre zakonita žena. Kada se to dogodi, on u dogovoru sa svojom rodbinom sa mrtvom ženom će da zakopa i živu robinju. Djevojka u suzama molila svete mučenike da je spasu. I oni joj se javiše u grobu, uzeše je i trenutno preneše iz Gotske zemlje u Edesu, u svoju crkvu. Sutradan, kada su otvorili crkvu, našli su devojku kraj groba svetitelja, i tako su saznali o njenom čudesnom izbavljenju.

Molitva

Čudesa svetih Tvojih, kao stenu neoborivu si nam darovao Hriste Bože: njihovim molitvama savete zloriječitih razori, osnaži silu carstva, kao jedini Blag i Čovjekoljubac, piše Kurir.