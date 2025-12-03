Medvedev: NATO je neprijatelj

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev rekao je da je NATO neprijatelj Rusije i da ne može postojati zajednički Savjet NATO-Rusija.

Medvedev je komentarisao odluku Alijanse da raspusti Savjet NATO-Rusija.

"NATO je veselo kreštao zbog ukidanja Savjeta NATO-Rusija. Moram da priznam, dijelim njihovo uzbuđenje. NATO je naš neprijatelj. O kakvom `savjetu` uopšte govorimo?", objavio je Medvedev na "Iksu".

On je dodao da "postoji samo jedan način da se postupa sa neprijateljima".

"Kao što je Gorki rekao: `Ako se neprijatelj ne preda, biće uništen`", naveo je Medvedev.