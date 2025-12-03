Logo
Large banner

Medvedev: NATO je neprijatelj

Izvor:

SRNA

03.12.2025

21:08

Komentari:

0
Медведев: НАТО је непријатељ
Foto: Tanjug/AP

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev rekao je da je NATO neprijatelj Rusije i da ne može postojati zajednički Savjet NATO-Rusija.

Medvedev je komentarisao odluku Alijanse da raspusti Savjet NATO-Rusija.

"NATO je veselo kreštao zbog ukidanja Savjeta NATO-Rusija. Moram da priznam, dijelim njihovo uzbuđenje. NATO je naš neprijatelj. O kakvom `savjetu` uopšte govorimo?", objavio je Medvedev na "Iksu".

kriza prazni dzepovi

Hronika

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

On je dodao da "postoji samo jedan način da se postupa sa neprijateljima".

"Kao što je Gorki rekao: `Ako se neprijatelj ne preda, biće uništen`", naveo je Medvedev.

Podijeli:

Tag:

Dmitrij Medvedev

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

Društvo

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

3 h

0
Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Hronika

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

3 h

0
Карате клуб Врбас: Напорним радом до ризнице пуне медаља

Ostali sportovi

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

3 h

1

Više iz rubrike

Пацијенткиња полила љекара киселином, повријеђене још 4 особе

Svijet

Pacijentkinja polila ljekara kiselinom, povrijeđene još 4 osobe

3 h

0
Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

Svijet

Objavljeni nikad viđeni snimci sa Epstinovog bludnog ostrva

5 h

0
Потрес у Украјини - пљуштаће смјене

Svijet

Potres u Ukrajini - pljuštaće smjene

6 h

0
Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

Svijet

Djevojka pronađena mrtva u toaletu: Poslije godinu dana otkriveno od čega je umrla

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

22

51

Tramp: Za tango treba dvoje

22

48

Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

22

44

Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

22

28

Vozač iz BiH potukao se nasred auto-puta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner