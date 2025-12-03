Pacijentkinja polila ljekara kiselinom, povrijeđene još 4 osobe

U bolnici Hanuš u bečkom okrugu Pencing u sredu je došlo do ozbiljnog incidenta kada je jedna pacijentkinja bacila buternu kiselinu na lekara.

Napad je izazvao jak i nepodnošljiv smrad koji se proširio celom zgradom bolnice, što je dovelo do hitnog zatvaranja više ambulanti.

Policija je stigla ubrzo nakon prijave i uhapsila osumnjičenu ženu. Navodno ona je to uradila jer nije bila zadovoljna kako su je tretirali.

"Iz predostrožnosti, pozvan je stručnjak za opasne materijale kako bi se utvrdilo o kojoj se tečnosti tačno radi", saopštio je portparol bečke policije Filip Haslinger.

Prema prvim informacijama, osumnjičena je preko interneta naručila buternu kiselinu, koju je potom polila po lekaru. Još četiri osobe došle su u kontakt sa supstancom. Žena se tereti za namerno nanošenje teških telesnih povreda, piše Heute.

Republika Srpska SDS zatražio od Amerikanaca uklanjanje sa crne liste

Zbog jakih korozivnih isparenja, ambulante za pulmologiju, reumatologiju i dermatologiju ostaće zatvorene najmanje do četvrtka, saopštio je Austrijski fond zdravstvenog osiguranja.

Specijalizovani tim za čišćenje već je uključen u uklanjanje posledica incidenta.

"Zahvaljujući brzoj intervenciji obezbeđenja sprečena je dalja opasnost", naveli su iz fonda, ističući da je bezbednost pacijenata i zaposlenih apsolutni prioritet.

Stručnjaci upozoravaju da je buterna kiselina izuzetno opasna zbog korozivnih isparenja.

Njihovo udisanje može izazvati iritaciju disajnih puteva, kašalj, mučninu, povraćanje i potencijalno oštećenje pluća, dok kontakt sa kožom i očima može dovesti do teških opekotina.

(Telegraf.rs)