Težak udes u Banjaluci: Autom udario pješaka na prelazu

Pješak, čiji identitet za sada nije poznat, povrijeđen je nakon što ga je udarilo auto dok je prelazio preko pješačkog prelaza.

Ovo saznaje "Glas Srpske" navodeći da je jedan od očevidaca rekao da nije siguran da li je u pitanju žena ili muškarac s obzirom da su prolaznici prišli starijem paru nakon nezgode.

"Muškarca su odveli do klupe da sjedne, a žena je ostala na pješačkom i svađala se sa vozačem", rekao je ovaj očevidac.

Na društvenim mrežama korisnici pišu da se nezgoda dogodila na Istočnom tranzitu kod "AS marketa" u naselju Starčevica.

Na terenu je ekipa Hitne medicinske pomoći kao i policija.