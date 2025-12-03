Logo
Large banner

Težak udes u Banjaluci: Autom udario pješaka na prelazu

Izvor:

Glas Srpske

03.12.2025

20:21

Komentari:

0
Удес на Старчевици
Foto: Glas Srpske

Pješak, čiji identitet za sada nije poznat, povrijeđen je nakon što ga je udarilo auto dok je prelazio preko pješačkog prelaza.

Ovo saznaje "Glas Srpske" navodeći da je jedan od očevidaca rekao da nije siguran da li je u pitanju žena ili muškarac s obzirom da su prolaznici prišli starijem paru nakon nezgode.

zatvor robija

Hronika

Panter iza rešetaka zbog nasilja u porodici

"Muškarca su odveli do klupe da sjedne, a žena je ostala na pješačkom i svađala se sa vozačem", rekao je ovaj očevidac.

Na društvenim mrežama korisnici pišu da se nezgoda dogodila na Istočnom tranzitu kod "AS marketa" u naselju Starčevica.

Na terenu je ekipa Hitne medicinske pomoći kao i policija.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

nesreća

udes

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аеродром Бихаћ

Gradovi i opštine

Stiglo odobrenje: BiH dobija još jedan aerodrom

59 min

0
Љубавни троугао у БиХ завршио тучом

Hronika

Ljubavni trougao u BiH završio tučom

1 h

0
Ни власник не вјерује шта је украдено: Лопови ојадили домаћина из БиХ

Hronika

Ni vlasnik ne vjeruje šta je ukradeno: Lopovi ojadili domaćina iz BiH

1 h

0
Велико искључење струје најављено за Крајину

Društvo

Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu

1 h

0

Više iz rubrike

Пантер иза решетака због насиља у породици

Hronika

Panter iza rešetaka zbog nasilja u porodici

57 min

0
Љубавни троугао у БиХ завршио тучом

Hronika

Ljubavni trougao u BiH završio tučom

1 h

0
Ни власник не вјерује шта је украдено: Лопови ојадили домаћина из БиХ

Hronika

Ni vlasnik ne vjeruje šta je ukradeno: Lopovi ojadili domaćina iz BiH

1 h

0
Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

Hronika

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner