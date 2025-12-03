Ana Ivanović tužila Bastijana Švajnštajgera

Izvor:
Vijest o razvodu nekadašnjeg najpoznatijeg sportskog para Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje ne silazi sa naslovnih strana.
Nakon što je objavljeno da je Ana Ivanović u Okružnom sudu u Minhenu pokrenula postupak za razvod braka od Bastijana Švajnštajgera, pojavile su se i nove informacije koje dodatno privlače pažnju javnosti.
Njemački mediji, među kojima su i "Špigl" i "Bild", prenijeli su navode da je Ana Ivanović u Palmi de Majorki podnijela tužbu za izdržavanje njihove djece.
Ove informacije unose dodatnu tenziju u proces koji je već izazvao veliku medijsku pažnju. Novinari oba lista pokušali su da dobiju komentar i od advokata bivših supružnika, kao i od nadležnog suda u Minhenu.
Prema navodima medija, Anin advokat Kristijan Šerc odbio je da komentariše nove informacije, dok se Švajnštajgerov pravni zastupnik nije oglasio.
Zvaničan stav suda ostao je kratak i jasan: "Ne možemo davati informacije o privatnim porodičnim pitanjima."
Iako se spekulisalo o bračnim problemima, zvanična potvrda stigla je još u julu, kada je advokat Šerc naveo da su "nepremostive razlike” dovele do kraha devetogodišnjeg braka.
Uputio je i apel da se poštuje privatnost porodice, posebno troje djece.
Od tog trenutka, ni Ana ni Bastijan nisu davali izjave o svom odnosu.
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger važe za par koji je godinama čuvao svoju intimu daleko od javnosti. Njihova veza postala je poznata 2014. godine kada su prvi put fotografisani zajedno tokom US Opena u Njujorku.
U javnosti su se rijetko pojavljivali zajedno, a o sinovima gotovo nikada nisu govorili. Ipak, Ana je jednom prilikom otkrila zanimljiv detalj – prvu rečenicu koju ju je Bastijan naučio na njemačkom: "Ne hvala, srećno sam zaljubljena".
Iako su mnogi vjerovali da će njihova veza potrajati zauvijek, priča je dobila svoj epilog. Slijede pravni koraci, a javnost sa velikom pažnjom prati svaki novi detalj.
