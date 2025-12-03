Logo
Large banner

Ana Ivanović tužila Bastijana Švajnštajgera

Izvor:

Agencije

03.12.2025

21:58

Komentari:

0
Ана Ивановић тужила Бастијана Швајнштајгера

Vijest o razvodu nekadašnjeg najpoznatijeg sportskog para Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje ne silazi sa naslovnih strana.

Nakon što je objavljeno da je Ana Ivanović u Okružnom sudu u Minhenu pokrenula postupak za razvod braka od Bastijana Švajnštajgera, pojavile su se i nove informacije koje dodatno privlače pažnju javnosti.

Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić na sastanku sa Flemingom: Konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak

Njemački mediji, među kojima su i "Špigl" i "Bild", prenijeli su navode da je Ana Ivanović u Palmi de Majorki podnijela tužbu za izdržavanje njihove djece.

Ove informacije unose dodatnu tenziju u proces koji je već izazvao veliku medijsku pažnju. Novinari oba lista pokušali su da dobiju komentar i od advokata bivših supružnika, kao i od nadležnog suda u Minhenu.

Advokati ćute, sud daje kratak odgovor

Prema navodima medija, Anin advokat Kristijan Šerc odbio je da komentariše nove informacije, dok se Švajnštajgerov pravni zastupnik nije oglasio.

Zvaničan stav suda ostao je kratak i jasan: "Ne možemo davati informacije o privatnim porodičnim pitanjima."

Mjesecima žive odvojeno

Iako se spekulisalo o bračnim problemima, zvanična potvrda stigla je još u julu, kada je advokat Šerc naveo da su "nepremostive razlike” dovele do kraha devetogodišnjeg braka.

Ана Волш

Svijet

Ljudska koža, izmet, krv: Ovo je pronađeno kod kuće Ane Volš - FOTO

Uputio je i apel da se poštuje privatnost porodice, posebno troje djece.

Od tog trenutka, ni Ana ni Bastijan nisu davali izjave o svom odnosu.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger važe za par koji je godinama čuvao svoju intimu daleko od javnosti. Njihova veza postala je poznata 2014. godine kada su prvi put fotografisani zajedno tokom US Opena u Njujorku.

U javnosti su se rijetko pojavljivali zajedno, a o sinovima gotovo nikada nisu govorili. Ipak, Ana je jednom prilikom otkrila zanimljiv detalj – prvu rečenicu koju ju je Bastijan naučio na njemačkom: "Ne hvala, srećno sam zaljubljena".

Iako su mnogi vjerovali da će njihova veza potrajati zauvijek, priča je dobila svoj epilog. Slijede pravni koraci, a javnost sa velikom pažnjom prati svaki novi detalj.

Podijeli:

Tagovi:

Ana Ivanović

Bastijan Švajnštajger

razvod

Tužba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Gradovi i opštine

Novi dan novo upozorenje za građane: Izbjegavajte

3 h

0
Доналд Трамп добио пријетњу: Не буди јагуара

Svijet

Donald Tramp dobio prijetnju: Ne budi jaguara

3 h

0
Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

Društvo

Sutra je Vavedenje, ovo su najvažniji običaji

3 h

0
Директор "Фолксваген групе" најавили мјере штедње

Auto-moto

Direktor "Folksvagen grupe" najavili mjere štednje

3 h

0

Više iz rubrike

Харис Џиновић и Наташа Алимпић

Scena

Mlada pjevačica tvrdi: Viđala sam se s Harisom Džinovićem, bili smo pijani

5 h

0
Нермин Ханџић

Scena

Priveden pjevač Zvezda Granda: Otkriveni detalji

5 h

0
Огласио се Љуба Аличић након смрти рођеног брата: ''Тешко је...''

Scena

Oglasio se Ljuba Aličić nakon smrti rođenog brata: ''Teško je...''

10 h

0
ПЗЕ 2026: РТС изабрао 24 композиције, погледајте ко би могао представљати Србију

Scena

PZE 2026: RTS izabrao 24 kompozicije, pogledajte ko bi mogao predstavljati Srbiju

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

22

51

Tramp: Za tango treba dvoje

22

48

Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

22

44

Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

22

28

Vozač iz BiH potukao se nasred auto-puta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner