Ana Ivanović tužila Bastijana Švajnštajgera

Vijest o razvodu nekadašnjeg najpoznatijeg sportskog para Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje ne silazi sa naslovnih strana.

Nakon što je objavljeno da je Ana Ivanović u Okružnom sudu u Minhenu pokrenula postupak za razvod braka od Bastijana Švajnštajgera, pojavile su se i nove informacije koje dodatno privlače pažnju javnosti.

Njemački mediji, među kojima su i "Špigl" i "Bild", prenijeli su navode da je Ana Ivanović u Palmi de Majorki podnijela tužbu za izdržavanje njihove djece.

Ove informacije unose dodatnu tenziju u proces koji je već izazvao veliku medijsku pažnju. Novinari oba lista pokušali su da dobiju komentar i od advokata bivših supružnika, kao i od nadležnog suda u Minhenu.

Advokati ćute, sud daje kratak odgovor

Prema navodima medija, Anin advokat Kristijan Šerc odbio je da komentariše nove informacije, dok se Švajnštajgerov pravni zastupnik nije oglasio.

Zvaničan stav suda ostao je kratak i jasan: "Ne možemo davati informacije o privatnim porodičnim pitanjima."

Mjesecima žive odvojeno

Iako se spekulisalo o bračnim problemima, zvanična potvrda stigla je još u julu, kada je advokat Šerc naveo da su "nepremostive razlike” dovele do kraha devetogodišnjeg braka.

Uputio je i apel da se poštuje privatnost porodice, posebno troje djece.

Od tog trenutka, ni Ana ni Bastijan nisu davali izjave o svom odnosu.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger važe za par koji je godinama čuvao svoju intimu daleko od javnosti. Njihova veza postala je poznata 2014. godine kada su prvi put fotografisani zajedno tokom US Opena u Njujorku.

U javnosti su se rijetko pojavljivali zajedno, a o sinovima gotovo nikada nisu govorili. Ipak, Ana je jednom prilikom otkrila zanimljiv detalj – prvu rečenicu koju ju je Bastijan naučio na njemačkom: "Ne hvala, srećno sam zaljubljena".

Iako su mnogi vjerovali da će njihova veza potrajati zauvijek, priča je dobila svoj epilog. Slijede pravni koraci, a javnost sa velikom pažnjom prati svaki novi detalj.