U Srpskoj rođeno 27 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, od kojih 16 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 10, zatim u Foči četiri, Bijeljini i Gradišci po tri, Doboju i Prijedoru po dvije, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i tri dječaka, u Foči jedna djevojčica i tri dječaka, Bijeljini jedna djevojčica i dva dječaka, Gradišci tri djevojčice, Doboju po jedna djevojčica i dječak, Prijedoru dvije djevojčice, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedan dječak, Nevesinju jedna djevojčica.

U Zvorniku nije bilo porođaja.