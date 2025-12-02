Logo
Slavimo Svetog proroka Avdiju: Evo šta danas treba obavezno uraditi

Telegraf

02.12.2025

07:14

Славимо Светог пророка Авдију: Ево шта данас треба обавезно урадити
Foto: ATV

Za Srpsku pravoslavnu crkvu danas je veliki praznik, odnosno, dan kada se obilježava Sveti prorok Avdija, čija životna priča i djela se prenose kroz vijekove. Evo šta prema običajima i vjerovanjima na današnji dan nikako ne bi trebalo da radite, a šta se smatra poželjnim.

Prorok Avdija rođen je u selu Vitaharamska i bio je izuzetno pobožan još od svoje mladosti.

Kada je čitav Izrael počeo da se odvraća od Boga, on je ostao vjerni službenik, tajno se moleći Bogu svojih otaca i ne klanjajući se Valu.

Kada je car Ahava skrenuo sa pravog puta i počeo da se klanja idolima, Avdija nije krenuo za njim, već je odlučio da posveti svoj život Bogu.

sinisa pepic

Društvo

Pepić: Srpski mediji koji prenose Nasera Orića se rugaju svakoj srpskoj žrtvi

Poznat je po tome što je sakrio stotinu Božijih proroka od hajke koju je podigla zla carica Jezavelja, supruga cara Ahave. Avdija je hrabro rizikovao svoj život kako bi spasao proroke, skrivajući ih u dve pećine i obezbjeđujući im hranu i vodu.

Prorok Avdija je bio učenik i savremenik velikog proroka Ilije, koga je duboko poštovao i cijenio. Njihovo prijateljstvo i uzajamno poštovanje ostavili su dubok trag u istoriji prorokovanja.

Avdija je ostavio knjigu proročanstava o carstvu gospodnjem, čime je trajno zabilježio svoje duhovno nasljeđe.

Običaji i vjerovanja na Svetog Avdiju

Prema vjerovanjima, vjernici bi trebalo da izbjegavaju fizičke poslove, a da se posvete pripremi svojih domova i zamjese hljeb.

(telegraf)

