Grijanje na drva ili pelet: Šta se ove zime više isplati?

Grijanje na drva ili na pelet i dalje je jedna od najpopularnijih opcija u cijelom regionu. U vrijeme kada energetska efikasnost i ekonomičnost postaju sve važnije, i u Evropi se vodi debata o tome šta je bolji izbor – klasična drva u cjepanicama ili moderni pelet.

Ista dilema postoji i među brojnim domaćinstvima u Srbiji koja se griju individualno.

Iako svi kažu da znaju šta je bolje kada je riječ o grajanju na pelet ili drva, ipak podsjećamo šta je šta. Pelet čine presovane granule od piljevine i druge drvne komponente sa niskim procentom vlage, odlikuje ga visok stepen iskorišćenja, i namijenjen je pećima i kotlovima sa automatskim doziranjem. Klasično grijanje na drva podrazumijeva upotrebu cjepanica, a najčešće se koriste bukva, hrast ili grab kao vrste tvrdog drveta koje dugo gore i pružaju stabilnu toplotu, piše Žena Blic.

Drva – najjeftiniji ogrijev uz manje komfora

Drva i ove zime ostaju najpovoljnije gorivo za grijanje u Srbiji. U poređenju s peletom, cijena je značajno niža jer najčešće nema velikih troškova transporta. Prosječna cijena po kubiku ove godine iznosi 8.000 do 10.000 dinara na stovarištima, dok je u JP Srbijašume oko 5.269 RSD/m³ u slobodnoj prodaji, dok je sa povlasticama za socijalno ugrožene kategorije cijena značajno manja. Dakle, drva su odlična za domaćinstva koja žele niske troškove, imaju prostor za skladištenje i ne smeta im svakodnevno loženje.

Mane

Treba vam prostor za skladištenje i obavezno čuvanje na suvom.

Više pepela i čađi u poređenju sa peletom.

Peć ili kamin zahtijevaju ručno loženje i svakodnevno održavanje.

Pelet - skuplje, ali komfornije

Pelet je skuplji, ali pruža znatno veću efikasnost i komfor, pre svega zahvaljujući tome što peć automatski dozira količinu u odnosu na to kako je podešena. Pelet ima veoma visoku toplotnu moć, a efikasnost sagorevanja dostiže čak 90 odsto. Čišćenje je lakše jer pelet ostavlja minimalnu količinu pepela, a same peći imaju rezervoar koji omogućava da više sati, pa čak i više dana ne morate da ga dopunjavate. Obično se prodaje u vrećama od 15 kg koje ćete lakše smjestiti, a pritom same vreće štite gorivo od vlage. Zato je pelet idealan za one koji ne žele da svaki čas ubacuju drva u peć, već žele i mogu sebi da priušte stabilno grijanje uz veću udobnost.

Mane

Cijena je značajno porasla, pa sada po toni treba izdvojiti 32.000 do 35.000 dinara.

Same peći su skupe, zahtijevaju servisiranje, ali se na duži rok ipak isplate.

Pelet peć radi na struju, pa vam bez struje neće raditi ni grijanje.

Ekolozi uvijek brinu šta je “zelenije”

Drva u cjepanicama imaju najmanji “karbonski otisak” jer ne prolaze industrijsku obradu i ne troše struju tokom sagorijevanja.

Dakle, u ovoj utakmici nema jasnog pobjednika jer izbor zavisi od potreba domaćinstva. Zato, ako vam je bitnija cijena – birajte drva, a ukoliko vam više znači udobnost – pelet je bolji izbor. Ako vam je važna ekologija, prednost imaju drva, ali je pelet čistiji. Bez obzira na izbor, obje opcije su značajno održivije i jeftinije od fosilnih goriva, uglja i nafte, što ih čini dobrim rješenjem za zimu pred nama.