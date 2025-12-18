Nekoliko zemljotresa u Hrvatskoj, osjetilo se i u BiH

Zemljotres jačine 3.9 stepeni po Rihteru zabilježen je kasno sinoć u Jadranskom moru i osjetio se kako u Hrvatskoj tako i u BiH, a nakon toga uslijedila su još dva zemljotresa slabijeg intenziteta.

Prema raspoloživim podacima, epicentar prvog zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.658 i dužine 17.6637, odnosno 30 kilometara od Neuma i iznosio je 3.9 stepeni po Rihteru.

Nakon toga u jutarnjim časovima uslijedila su još dva, jedan jačine 2.1 stepena, a drugi 1.4 stepena po Rihteru.

Svijet Zavladala panika zbog "zvijeri sa istoka": Ljudi spremaju zalihe, zatvaraju škole

Građani koji su osjetili podrhtavanje tla navode da je potres bio prilično snažan.

- Glasno se čulo i jako je zatreslo - javljaju prestrašeni građani iz Mokošice. Neko iz Brela navodi da se prvo čula 'jaka buka, poput grmljavine', a zatim je 'malo treslo'.

- Nekoliko sekundi se tresao krevet - piše svjedok iz Tasovčića u BiH. Drugi stanovnik Tasovčića navodi da mu se 'lagano ljuljao luster' te da su 'podrhtavale i čaše na stolu'.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o ozlijeđenima. Nadležne službe prate razvoj situacije i zasad nema razloga za uzbunu.

Prema podacima EMSC, prvi zemljotres se osjetio i Banjaluci.