Logo
Large banner

Zašto Sveti Nikola treba da se slavi skromno

Izvor:

Ona

18.12.2025

06:00

Komentari:

0
Зашто Свети Никола треба да се слави скромно

U moru slava koje su se posljednjih decenija pretvorile u takmičenje ko ima bogatiju trpezu, više gostiju i raskošniju dekoraciju, Sveti Nikola ostaje izuzetak.

I to ne zato što se "tako potrefilo", već zato što u samoj suštini ove slave nema mjesta za razmetanje. Ona je tiha, posna, svedena i, za mnoge žene, oslobađajuća.

Sveti Nikola se ne slavi da bi se pokazalo koliko imate, već koliko znate da zadržite mjeru. I upravo tu mnogi greše, pokušavajući da od jedne od najmirnijih slava naprave još jednu obavezu od koje se danima unapred strijepi.

Sveti Nikola je svetac milosrđa, skromnosti i nevidljive dobrote. U predanju, on pomaže tiho, bez svjedoka i bez potrebe za priznanjem. Njegova djela nisu bila javni spektakl, već diskretna pomoć onima kojima je bila najpotrebnija. Upravo zato, sve što je preglasno, prenaglašeno i raskošno stoji u potpunoj suprotnosti sa onim što ova slava simbolizuje.

Post nije tu samo kao pravilo, već kao poruka. Manje hrane, manje buke, manje haosa. Više reda, više tišine, više smisla. Sveti Nikola se ne slavi stomakom, već stavom. I zato je sasvim prirodno da trpeza bude skromna, bez preterivanja i bez osjećaja da nešto "nedostaje".

U praksi, Sveti Nikola je jedna od retkih slava koja ženama daje prećutnu dozvolu da ne moraju sve. Nema mesa, nema komplikovanih jela koja se spremaju danima, nema potrebe da sto puca pod težinom hrane. A ipak, upravo ta skromnost često izaziva grižu savjesti.

Mnoge žene i dalje osjećaju pritisak da "nadoknade" post, da dokažu da su se potrudile, da niko ne ode gladan ili nezadovoljan. Kao da je mirna slava greška koju treba ispraviti dodatnim salatama, kolačima i tanjirima koji se gomilaju.

Istina je jednostavna i često zaboravljena. Sveti Nikola ne traži iscrpljenost. Ne traži savršenstvo. Ne traži da padnete s nogu da biste bile dobre domaćice. On traži red. Mjera je ovde vrlina, ne mana.

Sveti Nikola se često slavi radnim danom, u decembru, kada je godina već teška i ljudi umorni. Nije slučajno što ova slava dolazi baš tada. Ona nije pauza za spektakl, već podsjetnik da se može stati, usporiti i biti zahvalan i bez pompe.

Skromna slava ne znači hladna slava. Naprotiv. Ona je često toplija, prisnija i iskrenija. Bez previše gostiju, bez obaveze da se sve stigne, bez glume veselja. Samo porodica, svijeća, ikona i mir koji se ne može kupiti.

Sveti Nikola nas, možda više nego bilo koji drugi svetac, uči da vrijednost nije u količini. Ni hrane, ni truda, ni žrtve. Vrijednost je u namjeri.

Zato je ova slava skromna. I zato bi takva trebalo i da ostane. Ne kao izgovor za nemar, već kao oslobađanje od nepotrebnog tereta. Sveti Nikola nije slava dokazivanja. On je slava tišine, reda i mjere. I baš zato je mnogima najbliža.

(Ona.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Sveti Nikola

krsna slava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин припремио застрашујући одговор: Звијер иде у употребу

Svijet

Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

13 h

0
Градишка, сједница привредника

Gradovi i opštine

Gradiška postaje digitalna: Grad nastoji da olakša poslovanje privrednicima

13 h

0
Кренули по пензију, пронађени мртви у штали: Полиција у кући затекла необјашњиву сцену

Svijet

Krenuli po penziju, pronađeni mrtvi u štali: Policija u kući zatekla neobjašnjivu scenu

13 h

0
Илустрација

Hronika

U BiH uhapšen Marko Miloš - osuđeni za pokušaj ubistva policajca

13 h

0

Više iz rubrike

Жељезнице Српске се хитно обратиле грађанима: Пресјечен кабл

Društvo

Željeznice Srpske se hitno obratile građanima: Presječen kabl

13 h

0
Почећемо масовно оболијевати: Драматично упозорење из БиХ

Društvo

Počećemo masovno obolijevati: Dramatično upozorenje iz BiH

14 h

0
Пажња! Сутра очекујте топлије вијеме

Društvo

Pažnja! Sutra očekujte toplije vijeme

19 h

0
У Вишеграду почиње са радом школа гусала

Društvo

U Višegradu počinje sa radom škola gusala

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

32

Šok iz Zenice: Željezara odlazi u stečaj!

09

29

Poznata kompanija u novoj reklami uputila izvinjenje Nikoli Jokiću

09

20

Začin koji imate u kuhinji ozbiljno podiže libido

09

19

Pakistanac uhapšen zbog sumnje da je krijumčario migrante

09

16

Najpametniji se rađaju u ova dva mjeseca u godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner