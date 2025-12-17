Logo
U BiH uhapšen Marko Miloš - osuđeni za pokušaj ubistva policajca

Agencije

17.12.2025

20:14

Илустрација
Foto: ATV

U Bosni i Hercegovini uhapšen je Marko Miloš koji je u Hrvatskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Branka Budića 2007. godine u Splitu, piše "Dnevnik.hr".

On je uhapšen u Grudama zbog više krivičnih djela, uključujući nasilničko ponašanje, oduzimanje pokretne imovine i posjedovanje opojnih droga.

Додик нова

Republika Srpska

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

Za njim je Hrvatska bila raspisala međunarodnu potjernicu. Policija je to potvrdila za agenciju "Hina", a prenosi pomenuti hrvatski list.

Ko je Marko Miloš?

Njega je Vrhovni sud Hrvatske 2020. godine osudio pravosnažno na osam godina zatvora. Njegovog saučesnika Vlatka Radića je osudio na sedam godina zbog pokušaja ubistva Branka Budića u centru Splita 2007. godine.

Полиција Србија

Hronika

Bahati vozači pokosili djecu na pješačkom prelazu: Oglasio se MUP

Policajac Budić tada nije bio na dužnosti i primijetio je Miloša i Radića kako razbijaju jedan parkirani automobil.

Prišao im je, predstavio se da je policajac, ali je Miloš odmah nasrnuo na njega i pucao u njega.

Pogodio ga je u butinu. Potom ga je još šest puta udario pištoljem po glavi.

Nakon toga je Budić pao na zemlju, a Miloš i Radić su pokušali da ga pregaze motorom.

Njih dvojica bila su u bjekstvu, a pobjegli su u Bosnu i Hercegovinu i nisu bili izručeni zbog državljanstva BiH.

