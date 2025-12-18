Banjaluka ostaje u mraku: Više naselja danas bez struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Fruškogorska, Ranka Šipke, Davida Štrpca, Natalije Jović i Leskovačka ostaju bez struje od 09:00 do 14:00 časova.

Od 09:00 do 10:00 struje neće imati dijelovi ulica Igmanska, Krajiška, Krajiških brigada br. 65- 131, Maksima Gorkog, Zelengorska i Ranka Šipke.

Bez struje će ostati dijelovi ulica Gavre Vučkovića i Novice Cerovića od 09:00 do 13:00 časova.

Zbog zamjene stubova struje neće imati dijelovi naselja Agino Selo i Krmine od 09:00 do 15:00 časova.