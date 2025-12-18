Banjaluka ostaje u mraku: Više naselja danas bez struje

Izvor:
ATV
18.12.2025
07:00
Komentari:0
Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi ulica Fruškogorska, Ranka Šipke, Davida Štrpca, Natalije Jović i Leskovačka ostaju bez struje od 09:00 do 14:00 časova.
Od 09:00 do 10:00 struje neće imati dijelovi ulica Igmanska, Krajiška, Krajiških brigada br. 65- 131, Maksima Gorkog, Zelengorska i Ranka Šipke.
Bez struje će ostati dijelovi ulica Gavre Vučkovića i Novice Cerovića od 09:00 do 13:00 časova.
Zbog zamjene stubova struje neće imati dijelovi naselja Agino Selo i Krmine od 09:00 do 15:00 časova.
Banja Luka
13 h0
Banja Luka
14 h0
Banja Luka
17 h0
Banja Luka
18 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu