Državljanin BiH osuđen zbog incidenta u kojem je Austrijanac izgubio život

Sudija Regionalnog suda u Gracu proglasio je krivim državljanina Bosne i Hercegovine zbog incidenta u baru nakon kojeg je 60-godišnji Austrijanac preminuo od zadobijenih povreda.

Ono što je počelo kao prijatno veče završilo se tragedijom - Austrijanac je prošlog oktobra slavio svoj jubilarni rođendan u baru, u blizini željezničke stanice u Gracu.

Igrali su pikado, dogovor je bio - ko izgubi, plaća račun. Međutim, prilikom plaćanja došlo je do svađe – i do kobnog guranja.

Prema optužnici, 32-godišnji državljanin BiH je slavljenika objema rukama tako snažno odgurnuo da je ovaj pao unazad i glavom udario o pod.

"Potrčao je ka mom ocu i objema rukama ga odgurnuo. Glava je udarila o tlo kao lubenica", ispričao je jedan od sinova pred sudom, prema pisanju "Kleine Zeitunga". On dodaje da je njegov otac tada zadobio teže povrede glave i dva mjeseca kasnije preminuo u bolnici.

Optuženi je do kraja poricao krivicu:

"Uopšte nije bilo fizičkog kontakta", rekao je pred sudom. Dva svjedoka koje je odbrana pozvala trebalo je to da potvrde – ali njihovi iskazi bili su kontradiktorni i otvorili su nova pitanja.

"Svaki od današnjih svedoka pokušao je da pomogne optuženom. Ali svaki na drugačiji, nespretan način", prokomentarisao je sudija prema pisanju dnevnog lista.

Za tužilaštvo je slučaj bio jasan: "Negirajuća odbrana optuženog ne poklapa se ni sa vjerodostojnim iskazima sinova, pa čak ni sa takozvanim svjedocima odbrane", rekla je tužiteljka.

Medicinsko vještačenje takođe je potvrdilo verziju porodice.

Na kraju, sud je 32-godišnjeg državljanina BiH proglasio krivim za nanošenje tjelesnih povreda iz nehata, što je rezultovalo smrtnim ishodom. Izrečena mu je novčana kazna od 3.600 evra, šest mjeseci uslovne zatvorske kazne, te obaveza da porodici isplati 4.300 evra, kao i nadzor uz obavezno pohađanje programa protiv nasilja. Presuda još nije pravosnažna, prenose Nezavisne.