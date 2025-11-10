Бик већ мјесецима лута селом и плаши људе: ''Агресиван је, дјеца су преплашена''

10.11.2025
11:32
Коментари:0
Мјештани Грачаца у Задарској жупанији очајни су због бика који већ мјесецима слободно лута њиховим насељем. Кажу да животиња улази у дворишта, руши ограде, блокира пут и напада људе.
"Ово траје сигурно већ шест мјесеци. У почетку није дирао никога, али сад нам је већ четири пута ушао у двориште. Чим изађем аутом, он се појави, као да чека тренутак. Дјеца су преплашена, не желе напоље", испричала је читатељка за 24сата.
Савјети
Ако имате проблема са штитом жлездом избјегавајте ове намирнице
Додаје да бик није једини проблем.
Цијело стадо, укључујући краве и козе, редовно се креће улицом, па чак и пругом.
"Стално зовемо власника и полицију. Кад њега нема код куће, стока је по путу. Власник каже да је бика продао и да чека да га нови власник преузме, али то прича већ мјесец дана, а бик је и даље овдје", тврди жена.
Мјештани страхују за дјецу која се више не могу да се слободно играју на улици.
Кажу да је бик агресиван и да је већ напао једног човјека.
Република Српска
Цвијановић поручила Станивуковићу: Да смо се хтјели одрећи имовине сарађивали би са твојим ментором Шмитом
"Тај човјек је био на пољу. Кад је бик кренуо на њега, некако је успио да побјегне на дрво и звао је полицију. Кад су полицајци дошли, бик је кренуо и према њима па су морали да пуцају у ваздух да га отјерају", присјећа се она.
Полиција редовно излази на терен, фотографише штету и саставља извјештаје, али, како кажу становници, не може много да учини док надлежна тијела не реагују.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
54
13
53
13
49
13
49
13
41
Тренутно на програму