Руси тврде: Осујетили смо опасни план Британије и Украјине

Извор:

Б92

11.11.2025

07:57

Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) тврди да је осујетила операцију украјинске војне обавјештајне службе, потпомогнуте британским оперативцима, која је имала за циљ отмицу руског ловца МиГ-31 наоружаног хиперсоничном ракетом "кинжал".

Према подацима руске службе, Главна обавјештајна управа Министарства одбране Украјине покушала је да регрутује руске пилоте, обећавајући им три милиона долара како би отела руски авион, преноси ТАСС.

Украјинци су, према тврдњама ФСБ-а потом планирали да усмјере отети МиГ-31 ка подручју НАТО базе у Констанци, у Румунији, гдје би га могли оборити системи противваздушне одбране, стварајући тако провокацију.

Руска обавјештајна служба је саопштила да су "предузете мјере осујетиле планове украјинске и британске обавјештајне службе да организују провокацију великих размјера", наводи агенција.

Русија

Украјина

Велика Британија

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

