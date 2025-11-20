Narod priča: Vuna sa Manjače

Biljana vas ovog petka, tragom priče naroda, vodi na Manjaču i otkriva priču o vuni.

Od vunovlačara, preko bake koja i dalje plete tople čarape, kape i šalove, pa sve do etnologa i modnog kreatora, pratimo trag vune.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.