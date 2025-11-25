Logo
Large banner

Magazinović tvrdi: Dojava o bombi tokom sjednice GO SDP-a u Banjaluci

25.11.2025

17:33

Komentari:

0
Магазиновић тврди: Дојава о бомби током сједнице ГО СДП-а у Бањалуци
Foto: ATV

Šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović objavio je na društvenim mrežama da je dojavljena bomba u Banjaluci gdje se obilježava tzv. "Dan državnosti" BiH.

Podsjećamo, SDP BiH je u Banjaluci organizirao sjednicu Glavnog odbora povodom obilježavanja 25. novembra.

Magazinović je kazao da uprkos dojavi sjednica nije prekinuta.

Kako piše Kliks, policijski službenici MUP-a Republike Srpske su stigli na lokaciju i uslijediće kontradiverzioni pregled pregled objekta.

Podijeli:

Tagovi:

BiH

nepostojeći dan državnosti

Saša Magazinović

dojava o bombi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Какав ''празник'' таква и ''државност''

BiH

Košarac: Kakav ''praznik'' takva i ''državnost''

3 d

0
Матијашевић: Прослава 25. новембра у Бањалуци политичка провокација

Republika Srpska

Matijašević: Proslava 25. novembra u Banjaluci politička provokacija

2 d

0
Каран: Прослава 25. новембра злоупотреба историјског датума с циљем негације Дејтона

BiH

Karan: Proslava 25. novembra zloupotreba istorijskog datuma s ciljem negacije Dejtona

2 d

0
Додик: Двадесет пети новембар - још једна муслиманска провокација

Republika Srpska

Dodik: Dvadeset peti novembar - još jedna muslimanska provokacija

2 d

3

Više iz rubrike

Каран: Прослава 25. новембра злоупотреба историјског датума с циљем негације Дејтона

BiH

Karan: Proslava 25. novembra zloupotreba istorijskog datuma s ciljem negacije Dejtona

2 d

0
Đorđe Radanović

BiH

Radanović: 25. novembar - na neki način dan žalosti

2 d

0
Калинић: Покушај да се створи грађанска, а у суштини унитарна БиХ

BiH

Kalinić: Pokušaj da se stvori građanska, a u suštini unitarna BiH

2 d

0
25. новембар: У Федерацији славе, у Српској обичан радни дан

BiH

25. novembar: U Federaciji slave, u Srpskoj običan radni dan

2 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner