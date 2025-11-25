Magazinović tvrdi: Dojava o bombi tokom sjednice GO SDP-a u Banjaluci

25.11.2025
Šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović objavio je na društvenim mrežama da je dojavljena bomba u Banjaluci gdje se obilježava tzv. "Dan državnosti" BiH.
Podsjećamo, SDP BiH je u Banjaluci organizirao sjednicu Glavnog odbora povodom obilježavanja 25. novembra.
Magazinović je kazao da uprkos dojavi sjednica nije prekinuta.
Kako piše Kliks, policijski službenici MUP-a Republike Srpske su stigli na lokaciju i uslijediće kontradiverzioni pregled pregled objekta.
