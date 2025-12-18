Logo
Brižit Makron tuže 343 žene, istorijski simboličan broj

Izvor:

Kliks

18.12.2025

10:54

Komentari:

0
Брижит Макрон туже 343 жене, историјски симболичан број
Foto: Tanjug/AP/Ludovic Marin

Brižit Makron suočava se s pravnom tužbom nekoliko organizacija, uključujući grupe za ženska prava, nakon što je snimljena kako govori da su feministkinje koje su protestovale na pozorišnoj predstavi u Parizu "glupe ku*ke".

Više od 300 žena, tačnije 343, što je istorijski simboličan broj, ove sedmice podnijelo je tužbu protiv francuske prve dame zbog javne uvrede.

Video koji je snimljen prikazuje Makron kako razgovara iza scene pozorišta u Parizu s Arijem Abitanom, francuskim glumcem i komičarem koji je prethodno optužen za silovanje.

Prisustvovala je njegovoj predstavi sa svojom kćerkom i prijateljima.

Žilijet Kapel, advokat feminističkih grupa koje su pokrenule slučaj, izjavila je za radio France Inter:

"Ona je prva dama Francuske, njene riječi su važne."

Kapel je rekla da se Makron činila "veoma angažovanom u borbi za prava žena, ali u stvarnosti možemo reći da postoji jaz između njenih javnih nastupa i onoga što ona zaista misli".

