Plišani medvjedić stigao skoro do svemira, pa nestao: Kamera snimila "posljednje trenutke"

Plišani medvjedić stigao skoro do svemira, pa nestao: Svi ga traže, kamera snimila "posljednje trenutke"

Jedna škola u britanskom gradu Lajmington uputila je apel javnosti da pomogne u potrazi za plišanim medvjedićem koji je - nakon što je poslat u stratosferu meteorološkim balonom - nestao pri povratku na Zemlju.

Škola otkriva da je “Bradford Bear” lansiran kao deo zajedničkog projekta učenika sedmog i osmog razreda i Univerzitetskog društva za svemirske letove iz Sautemptona.

Kamera pričvršćena na balon zabilježila je čitavu avanturu - put do gornjih slojeva atmosfere, uključujući trenutak kada je plišani junak izbačen iz sedišta 10. novembra, dok je balon “lelujao” kroz stratosferu.

Iako se očekivalo da medvjedić bezbjedno sleti padobranom, zajedno sa ostatkom opreme, u oblasti Bejzinstouka, veruje se da je zapravo prizemljio negde između naselja Erlej i Favlej, na širem području parohije Henli.

“Ako imate bilo kakve informacije o tome gdje bi mogao biti, molimo da se javite. Snimci ili bilo kakvi detalji mogu da pomognu”, poručili su iz škole.

"Veoma je hrabar"

Nastavnica nauke, Eli Robinson, kaže da je medvedić ostvario “nevjerovatan rezultat”, dostigavši visinu preko 26 kilometara iznad Zemlje, prenosi UPI.com.

“Sigurna sam da je dobro, uverili smo djecu da je veoma hrabar i snalažljiv“, dodala je ona.

Potraga za najpoznatijim britanskim “medom-astronautom” se nastavlja, a škola se nada da će uskoro pronaći put do kuće.

(Telegraf.rs)