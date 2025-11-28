Biznis klub: 100 dana Vlade Republike Srpske

U novom izdanju emisije 'Biznis klub' pričamo 100 dana rade Vlade Republike Srpske – šta je do sada urađeno, a na čemu je fokus za naredni period?

Razgovaramo o situaciji u NIS- u i kako će se ona odraziti na tržište Republike Srpske.

U Laktašima održana konferencija 'Turizam pokretač ekonomskog razvoja' – o čemu se govorilo i šta je zaključeno?

O aktuelnostima u Kozarskoj Dubici razgovaramo sa načelnikom Igorom Savkovićem.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.