Narod priča: Porodica Pekić Bajić

ATV

28.11.2025

14:27

Biljana će ovog petka otkriti priču porodice Tekić-Bajić, iz sela Lipac kod Doboja, koja se bavi ribarstvom.

Tragom priče o Božićnom postu sa ovom porodicom smo razgovarali o tradicionalnoj posnoj trpezi, ali i onim vrijednostima na kojima pravoslavlje insistira – porodici, slogi, ljubavi i vjeri.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.

