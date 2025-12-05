Srpska bogatija za 26 beba

Izvor:
SRNA
05.12.2025
07:32
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, od kojih 11 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, zatim u Trebinju tri, Doboju, Foči, Istočnom Sarajevu po dvije, Zvorniku, Bijeljini, Nevesinju po jedna beba.
U Banjaluci je rođeno po sedam djevojčica i dječaka, u Trebinju tri dječaka, Doboju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i dječak, Foči dva dječaka, Zvorniku dječak, Nevesinju djevojčica.
Porođaja nije bilo u protekla 24 časa u Prijedoru i Gradišci.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Fudbal
3 h0
Svijet
3 h0
Društvo
5 h0
Društvo
13 h0
Društvo
14 h0
Društvo
15 h0
Najnovije
Najčitanije
10
25
10
25
10
22
10
19
10
16
Trenutno na programu