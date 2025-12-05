Logo
Large banner

Srpska bogatija za 26 beba

Izvor:

SRNA

05.12.2025

07:32

Komentari:

0
Српска богатија за 26 бебa
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, od kojih 11 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, zatim u Trebinju tri, Doboju, Foči, Istočnom Sarajevu po dvije, Zvorniku, Bijeljini, Nevesinju po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno po sedam djevojčica i dječaka, u Trebinju tri dječaka, Doboju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i dječak, Foči dva dječaka, Zvorniku dječak, Nevesinju djevojčica.

Porođaja nije bilo u protekla 24 časa u Prijedoru i Gradišci.

Podijeli:

Tagovi:

bebe

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Премијер Српске наставља консултације о буџету

Republika Srpska

Premijer Srpske nastavlja konsultacije o budžetu

3 h

0
Данас сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Danas sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske

3 h

0
Звезда већ има прво зимско појачање?

Fudbal

Zvezda već ima prvo zimsko pojačanje?

3 h

0
Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

Svijet

Amerikanci objavili snimak novog razaranja broda: Uništen u roku od nekoliko sekundi

3 h

0

Više iz rubrike

Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму

Društvo

Situacija je neizvjesna: Velika prognoza za cijelu zimu

5 h

0
Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

Društvo

Sutra svaki Srbin treba da zapjeva: Evo zašto je važno ispoštovati taj običaj

13 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Pogledajte brojeve izvučene u 97. kolu

14 h

0
Стипе Шимић

Društvo

Kad vidim oženjene, drago mi je što se nisam ženio: Životna priča pastira iz BiH

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

25

UKC Srpske: Uspješno izveden složen zahvat uklanjanja tumora natkoljenice

10

25

Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

10

22

Poznati trgovački lanac proglasio stečaj: Preko 200 radnika ostaje bez posla

10

19

Bitno: Zaštita domaće proizvodnje

10

16

Konsultacije premijera Srpske sa više poljoprivrednih udruženja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner