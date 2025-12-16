Logo
Koje države su kupile najviše ruskog gasa?

16.12.2025

15:58

Које државе су купиле највише руског гаса?

Mađarska je povećala kupovinu ruskog gasa za 15 odsto i preuzela vodeću poziciju među članicama EU u periodu od januara do oktobra 2025. godine, navodi se u podacima Evrostata.

Glavni kupci od početka godine bili su Mađarska /2,4 milijarde evra/, Grčka /1,1 milijarda evra/, Bugarska /727 miliona evra/ i Slovačka /511 miliona evra/.

U oktobru 2025. godine, EU je uvezla ruski gas u vrijednosti od 429 miliona evra.

TASS je početkom novembra izvijestio da je Rusija povećala izvoz gasa u Evropu preko gasovoda "Turski tok" za 7,6 odsto u odnosu na prošlu godinu, na 14,7 milijardi metara kubnih.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp traži deset milijardi dolara odštete

Gasovod "Turski tok" trenutno je jedina aktivna ruta za isporuke ruskog gasa u Evropu.

gas

Rusija

Mađarska

Grčka

