Logo

Dom naroda: Nema kvoruma, Ademović dao pauzu

Izvor:

Agencije

06.11.2025

11:20

Komentari:

0
Дом народа: Нема кворума, Адемовић дао паузу

Zbog nepostojanja kvoruma, odmah po otvaranju redovne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH data je pauza kako bi se pokušao obezbijediti dovoljan broj delegata za nastavak.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović konstatovao je da sjednici prisustvuje 12 delegata, i to po pet iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda, te dva iz Kluba Srba.

Ademović je rekao da će pauza će trajati 30 minuta.

Podijeli:

Tag:

Dom naroda BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ко је одлучивао о Додику: Мирсад, Нусбергер, Бјанку, Келер...

BiH

Ko je odlučivao o Dodiku: Mirsad, Nusberger, Bjanku, Keler...

2 h

7
Дан жалости у ФБиХ због трагедије у Тузли

BiH

Dan žalosti u FBiH zbog tragedije u Tuzli

4 h

0
Ово је "моћни сарадник" Доналда Трампа, увенула веза Сарајева и Вашингтона

BiH

Ovo je "moćni saradnik" Donalda Trampa, uvenula veza Sarajeva i Vašingtona

4 h

2
Сутра у Брчком Дан жалости

BiH

Sutra u Brčkom Dan žalosti

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

33

Blagojević: Zašto su potrebni "prijevremeni izbori"?

11

29

Košarac: Krnji Ustavni sud gurnuo BiH u još veće rasulo

11

27

Otvoren konkurs za Đurđevdanski festival 2026.

11

22

Razotrkrila ljubavnu tajnu: Atina ferari otkriva sve o aferi sa Darkom Lazićem

11

20

Služen pomen i položeni vijenci u čast poginulim studentima i radnicima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner