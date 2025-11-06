Dom naroda: Nema kvoruma, Ademović dao pauzu

Zbog nepostojanja kvoruma, odmah po otvaranju redovne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH data je pauza kako bi se pokušao obezbijediti dovoljan broj delegata za nastavak.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović konstatovao je da sjednici prisustvuje 12 delegata, i to po pet iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda, te dva iz Kluba Srba.

Ademović je rekao da će pauza će trajati 30 minuta.