CIK objavio novi presjek: Evo koliko Karan ima više glasova od Blanuše

26.11.2025

15:42

Komentari:

3
Каран и Блануша

Kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan osvojio je 217.808 glasova, što je za 8.466 glasova više od kandidata SDS-a Branka Blanuše koji je osvojio 209.342 glasa.

Nakon obrađenih 99,91 odsto biračkih mjesta, Karan je osvojio povjerenje 50,31 odsto birača, a Blanuša 48,36 odsto, pokazuju najnoviji preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije BiH /CIK/.

Na trećem mjestu je Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku za kojeg je glasalo 1.879 birača ili 0,43 odsto.

Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske dobio je 1.591 glasova ili 0,37 odsto.

Za nezavisnog kandidata Igora Gaševića glasalo je 1.288 ili 0,30 odsto glasača, a za Slavka Dragičevića 1.013, odnosno 0,23 odsto.

Prema podacima CIK-a, od 1.264.364 upisanih u birački spisak pravo glasa na izborima iskoristilo je 439.897 birača ili 34,79 odsto.

Važećih listića je 432.921 ili 98,21 odsto, praznih 853 ili 0,19 odsto, dok je nevažećih listića po drugim kriterijumima 7.025 ili 1,59 odsto.

Siniša Karan

Branko Blanuša

CIK BiH

Komentari (3)
