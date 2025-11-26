Dodik, Karan i Trišić-Babić sa rukovodstvom "Matija Korvin" Koledža

Izvor:
Delegacija Republike Srpske koju čine v.d predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik sastali su se sa rukovodstvom "Matija Korvin" Koledža.
"Matijas Korvin" Koledž pruža obrazovanje hiljada studenata i služi kao platforma za javne rasprave u Mađarskoj i šire.
Proteklih 30 godina ova ustanova je postala pouzdan partner za ugledne naučnike, univerzitete i ima zlatni standard kada je riječ o razvoju u zemlji.
