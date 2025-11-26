Dodik održao predavanje u Budimpešti: Karan je moj prijedlog, a izbor naroda

Izvor:
ATV
26.11.2025
16:09

U Budimpešti je u toku predavanje predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji govori o političkom, ekonomskom i društvenom položaju Republike Srpske i trenutnom stanju u BiH.
"Suđeno mi je jer sam potpisao ukaz", rekao je Dodik i ukazao na proces koji se odbijao pred Sudom BiH.
On kaže da Srpska ima novog predsjednika.
"Siniša Karan je moj prijedlog, a izbor naroda", rekao je Dodik.
Predavanju, koje se održava u najvećoj obrazovnoj instituciji i istraživačkom centru u Mađarskoj "Matija Korvin" Koledž, prisustvuju i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje i novoizabrani predsjednik Srpske Siniša Karan, te brojni predstavnici političkog i kulturnog života u Mađarskoj.
