Logo
Large banner

Dodik održao predavanje u Budimpešti: Karan je moj prijedlog, a izbor naroda

Izvor:

ATV

26.11.2025

16:09

Komentari:

0
Додик одржао предавање у Будимпешти: Каран је мој приједлог, а избор народа
Foto: ATV

U Budimpešti je u toku predavanje predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji govori o političkom, ekonomskom i društvenom položaju Republike Srpske i trenutnom stanju u BiH.

"Suđeno mi je jer sam potpisao ukaz", rekao je Dodik i ukazao na proces koji se odbijao pred Sudom BiH.

On kaže da Srpska ima novog predsjednika.

"Siniša Karan je moj prijedlog, a izbor naroda", rekao je Dodik.

Predavanju, koje se održava u najvećoj obrazovnoj instituciji i istraživačkom centru u Mađarskoj "Matija Korvin" Koledž, prisustvuju i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje i novoizabrani predsjednik Srpske Siniša Karan, te brojni predstavnici političkog i kulturnog života u Mađarskoj.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ђокић: Сијарто је пријатељ, а Хелез производи политички проблем

Republika Srpska

Đokić: Sijarto je prijatelj, a Helez proizvodi politički problem

22 h

0
Додик, Каран и Тришић-Бабић са руководством "Матија Корвин" Колеџа

Republika Srpska

Dodik, Karan i Trišić-Babić sa rukovodstvom "Matija Korvin" Koledža

22 h

0
Каран и Блануша

Republika Srpska

CIK objavio novi presjek: Evo koliko Karan ima više glasova od Blanuše

22 h

3
Николина Шљивић добила нову функцију

Republika Srpska

Nikolina Šljivić dobila novu funkciju

23 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner