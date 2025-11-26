Samo jedna namirnica ima moć da preporodi pušače: Odlična za srce i krvne sudove

Samo jedna namirnica ima moć da preporodi pušače – odlična je za srce i krvne sudove, bogata vitaminima i mineralima.

Paradajz – sjajna namirnica za srce koju svaki pušač treba da konzumira!

Paradajz je izuzetno korisna namirnica koju mnogi ne jedu dovoljno često, iako je prepun vitamina i minerala ključnih za zdravlje nerava i normalnu cirkulaciju krvi. Posebno je značajan za pušače, jer može pomoći u smanjenju štete izazvane konzumiranjem duvana.

Kuvani paradajz – još zdraviji izbor

Kuvanjem paradajza povećava se nivo likopena, snažnog antioksidansa, što ga čini još korisnijim u odnosu na sirovi paradajz. Zato je preporučljivo uključiti kuvani paradajz u svakodnevnu ishranu.

Zdrava i blistava koža

Paradajz je bogat vitaminom C, prirodnim antioksidantom koji pomaže u održavanju sjaja i zdravlja kože. Osim toga, sadrži vitamin A, gvožđe i kalij, koji su ključni za očuvanje zdravlja nerava i normalne cirkulacije. Prisustvo vitamina K doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi.

Zahvaljujući kumarinskoj i hlorogenskoj kiselini, paradajz može ublažiti štetne efekte konzumiranja cigareta, pa je korisno da ga pušači redovno konzumiraju.

Saveznik u mršavljenju

Paradajz je odličan izbor za one koji žele smršati. Sadrži malo kalorija i puno vlakana, što doprinosi dužem osjećaju sitosti i olakšava gubitak masnih naslaga. Redovno konzumiranje paradajza može biti dragocjen dodatak uravnoteženoj ishrani.

Voće ili povrće?

Iako se paradajz često smatra povrćem zbog načina uzgoja i kulinarske primjene, tehnički gledano – on je voće. Evropljani su prvi počeli da ga posmatraju kao voće, ali u svakodnevnoj upotrebi često se svrstava među povrće zbog svoje upotrebe u jelima.