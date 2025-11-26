Logo
Large banner

Samo jedna namirnica ima moć da preporodi pušače: Odlična za srce i krvne sudove

26.11.2025

16:57

Komentari:

0
Само једна намирница има моћ да препороди пушаче: Одлична за срце и крвне судове
Foto: ATV

Samo jedna namirnica ima moć da preporodi pušače – odlična je za srce i krvne sudove, bogata vitaminima i mineralima.

Paradajz – sjajna namirnica za srce koju svaki pušač treba da konzumira!

Paradajz je izuzetno korisna namirnica koju mnogi ne jedu dovoljno često, iako je prepun vitamina i minerala ključnih za zdravlje nerava i normalnu cirkulaciju krvi. Posebno je značajan za pušače, jer može pomoći u smanjenju štete izazvane konzumiranjem duvana.

Kuvani paradajz – još zdraviji izbor

Kuvanjem paradajza povećava se nivo likopena, snažnog antioksidansa, što ga čini još korisnijim u odnosu na sirovi paradajz. Zato je preporučljivo uključiti kuvani paradajz u svakodnevnu ishranu.

Zdrava i blistava koža

Paradajz je bogat vitaminom C, prirodnim antioksidantom koji pomaže u održavanju sjaja i zdravlja kože. Osim toga, sadrži vitamin A, gvožđe i kalij, koji su ključni za očuvanje zdravlja nerava i normalne cirkulacije. Prisustvo vitamina K doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi.

Zahvaljujući kumarinskoj i hlorogenskoj kiselini, paradajz može ublažiti štetne efekte konzumiranja cigareta, pa je korisno da ga pušači redovno konzumiraju.

Saveznik u mršavljenju

Paradajz je odličan izbor za one koji žele smršati. Sadrži malo kalorija i puno vlakana, što doprinosi dužem osjećaju sitosti i olakšava gubitak masnih naslaga. Redovno konzumiranje paradajza može biti dragocjen dodatak uravnoteženoj ishrani.

Voće ili povrće?

Iako se paradajz često smatra povrćem zbog načina uzgoja i kulinarske primjene, tehnički gledano – on je voće. Evropljani su prvi počeli da ga posmatraju kao voće, ali u svakodnevnoj upotrebi često se svrstava među povrće zbog svoje upotrebe u jelima.

Podijeli:

Tagovi:

pušenje

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

Zdravlje

Oslanjanje na vještačku inteligenciju štetno po mentalno zdravlje

23 h

0
Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

Zdravlje

Vaše srce je vjerovatno starije nego što mislite: Evo šta otkriva novi kalkulator rizika

1 d

0
Шта се дешава у тијелу када касно вечерате, а не доручкујете?

Zdravlje

Šta se dešava u tijelu kada kasno večerate, a ne doručkujete?

1 d

0
Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

Zdravlje

Ovaj napitak su naše bake kuvale zimi: Spas je za prehladu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner