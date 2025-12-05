15 godina rada i postojanja "Daun sindrom centra Banjaluka"

„Daun sindrom centar Banja Luka“ danas obilježava 15 godina postojanja i rada, 15 uspješnih i borbenih godina. Kao najveći uspjeh Centra ističu to što su njihovi članovi zaposleni u državnim institucijama.

Cilj u narednom periodu je da mijenjaju stavove roditelja koji želeći da zaštite svoju djecu, na kraju ih zaštite od stvarnog života.

"U sljedećem periodu radićemo na rehabilitaciji roditelja kako bi shvatili šta čeka njihovo dijete u životu, a čekaju ih dobre stvari. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, 2016. godine pokrenuli smo jedini u Evropi program socijalne rehabilitacije kada smo krenuli sa osamostaljivanjem i radnim osposobljavanjem", istakao je direktor „Daun sindrom centra“.

Pored finansijske pomoći, kompanija „M-tel“ u redu svojih zaposlenih ima i osobe iz „Daun sindrom centra“, na šta je ponosna. Ambasadori ističu da je potrebno više razumijevanja i empatije prema osobama sa poteškoćama u razvoju.

"Mislim da ova vrsta inkluzije i činjenica da korisnici Centra učestvuju u radu M-tela, sjede sa našim zaposlenim, njihovi roditelji privređuju i pomažu našim zaposlenim da razumiju njihove poteškoće, govori upravo o tome što je direktor Ilić rekao, da ono što fali svima nama, a to je više osjećaja i razumijevanja za ljude koji imaju poteškoće u razvoju, više empatije, a onima koji vode kompanije ili državne institucije osjećanje da ih trebaju uključiti u svoj rad i da oni jesu ravnopravni građani ove države", kazala je direktor kompanije „M-tel“ i ambasadorka osoba sa Daunovim sindromom Jelena Trivan.

"Uspjeli smo jer mnoge osobe sa Daunovim sindromom u mnogo razvijenijim državama su smješteni u neke domove, u svoje sobe ili stanove i nisu vidjeli ništa van toga, a članovi našeg Udruženja su vidjeli skoro pola svijeta zahvaljujući svim ovim dobrim ljudima. Presrećan sam i pozivam sve da doprinesmo da nastave da se razvijaju", kazao je ambasador osoba sa Daunovim sindromom Vlado Đajić.

Vlada Republike Srpske godinama podržava rad Centra, što će nastaviti i u narednom periodu, ističući da ovakve ustanove imaju istinski društveni doprinos.

"Ovo vraća nadu i vjeru u ljudskost, u život, u dostojanstvo i u čovjeka. Vlada Republike Srpske će uvijek stajati iza ovakvih projekata, a želim ovom prilikom da kažem, i ja ću lično jer želim da budem dio onih aktivnosti, ovih iskrenih aktivnosti", istakao je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

15 godina rada Daun sindrom centra potvrđuje njegovu ključnu ulogu u pružanju podrške djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. Uz stručne timove i stalno unapređenje programa, Centar ostaje važan oslonac porodicama i partner lokalnoj zajednici u jačanju inkluzije.