Logo
Large banner

Razvalili rashladnu vitrinu i odnijeli bezalkoholna pića

Izvor:

Telegraf

16.01.2026

15:38

Komentari:

0
Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su Č. K. (30) i M. K. (19), zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo teška krađa.

Sumnja se da su, juče, u Bačkom Petrovom Selu, oni razvalili vrata rashladne vitrine jednog kioska i ukrali iz nje bezalkoholno piće.

Pretresom prostorija, koje koriste osumnjičeni, pronađen je dio ukradenog pića.

Полиција Србија

Hronika

Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

Č. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Bečeju, dok će protiv M. K. biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Krađa

bezalkoholna pića

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

Hronika

Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

2 h

0
Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

BiH

Proglašena "uzbuna": Vazduh opasan po zdravlje građana

3 h

0
Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

Zdravlje

Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

3 h

0
Минић: Привржени даљем јачању Српске

Republika Srpska

Minić: Privrženi daljem jačanju Srpske

3 h

0

Više iz rubrike

Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће

Srbija

Ima poginulih i teško povrijeđenih: Jezivi detalji teške nesreće

7 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Srbija

Težak udes na autoputu "Miloš Veliki", sudarilo se više vozila

8 h

0
Сијарто најавио договор о НИС-у

Srbija

Sijarto najavio dogovor o NIS-u

22 h

0
Мистериозни маскирани мушкарац на Аркановом помену: Сав у црном, прекрио цијело лице

Srbija

Misteriozni maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Sav u crnom, prekrio cijelo lice

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

18

Kako spriječiti zimsko opadanje kose?

18

16

Za plivanje za Časni krst u Savi prijaviljeno oko 50 takmičara

18

04

Pronađeno tijelo Milice: Izašla iz komšijine kuće i nestala bez traga

18

02

Upozorenje zbog naglog topljenja snijega: Moguće poplave

17

54

Ko je Živko Bakić ubijen u šumi? Sudilo mu se kao članu balkanskog kartela

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner