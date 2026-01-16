Razvalili rashladnu vitrinu i odnijeli bezalkoholna pića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su Č. K. (30) i M. K. (19), zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo teška krađa.

Sumnja se da su, juče, u Bačkom Petrovom Selu, oni razvalili vrata rashladne vitrine jednog kioska i ukrali iz nje bezalkoholno piće.

Pretresom prostorija, koje koriste osumnjičeni, pronađen je dio ukradenog pića.

Č. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Bečeju, dok će protiv M. K. biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku, prenosi Telegraf.