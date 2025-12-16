Logo
Ova pića nikako nemojte konzumirati na prazan želudac

Ова пића никако немојте конзумирати на празан желудац
Foto: Jason Villanueva/Pexels

Iako jutro mnogima počinje uz omiljeno piće poput kafe, stručnjaci upozoravaju da neke napitke, uključujući i nju, nije dobro konzumirati na prazan stomak.

Razlog je jednostavan – mogu nadražiti sluznicu želuca, izazvati nagle skokove šećera u krvi ili dovesti do nelagode poput gorušice, mučnine i slabosti.

Nutricionisti navode da biste na prazan stomak trebali izbjegavati sljedeće vrste pića.

Kafa – iako je jedan od najčešćih jutarnjih izbora, istovremeno je i jedan od najproblematičnijih kada se pije natašte. Povećava lučenje želudačne kiseline, što može izazvati gorušicu, bol u stomaku i dugoročno iritaciju želuca.

Osim toga, kafa na prazan stomak može pojačati osjećaj nervoze i ubrzati rad srca. Stručnjaci preporučuju da prije prvog gutljaja pojedete bar mali zalogaj.

Alkohol – na prazan stomak se mnogo brže apsorbuje u krv, što znači jače i brže dejstvo. To može dovesti do vrtoglavice, mučnine, naglog pada šećera u krvi i većeg opterećenja jetre.

Gazirana pića – Gazirani napici, uključujući i mineralnu vodu, mogu izazvati nadutost i nelagodu kada se piju natašte. Kiseline i šećeri dodatno iritiraju želudac.

Voćni sokovi (posebno citrusni) – Iako se smatraju zdravima, voćni sokovi bogati su kiselinama i prirodnim šećerima. Na prazan stomak mogu izazvati iritaciju želuca i nagli skok glukoze u krvi, nakon kojeg slijedi pad energije.

Energetska pića – Kombinacija kofeina, šećera i drugih stimulansa čini energetska pića posebno nepovoljnim izborom natašte. Mogu izazvati lupanje srca, nervozu i nagli pad energije.

Prazan stomak je osetljiv, a ono što pijemo može značajno uticati na naše zdravlje i generalni osjećaj tokom dana. Najsigurniji izbor ujutro je čaša vode ili blagi biljni čaj, dok ostala pića treba ostaviti za vrijeme ili nakon obroka. Male promjene u navikama mogu napraviti veliku razliku za probavu i opšte stanje organizma.

